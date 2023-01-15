Под Белгородом сдетонировали боеприпасы в месте дислокации российских военных. Есть погибшие

Российские мобилизованные в Ростовской области, 31 октября 2022 г.

В месте дислокации российских военных под Белгородом из-за подрыва гранаты сдетонировал боекомплект и начался масштабный пожар, сообщают «Интерфакс» и российские телеграм-каналы. Трое российских военных погибли, 16 доставлены в больницу, еще восемь числятся пропавшими без вести, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. Телеграм-канал Baza пишет, что, по предварительным данным, все погибшие и пострадавшие — мобилизованные.

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Агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что сержант (имя не уточняется) случайно подорвал ручную гранату в спальном помещении в месте дислокации российских военных в Корочанском районе Белгородской области.

В результате подрыва гранаты «сдетонировал взводный боекомплект, начался пожар, шестнадцать военнослужащих, включая виновника инцидента, доставлены в больницу, еще трое погибли», — передает «Интерфакс». В экстренных службах сказали агентству, еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

По данным связанного с «РЕН ТВ» телеграм-канала «112», гранату подорвал командир взвода, старший сержант. Из-за взрыва сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения оружия, площадь пожара составила 450 квадратных метров, пишет «112».

По информации телеграм-канала Mash, это случилось в 4:50 утра 14 января. Боеприпасы сдетонировали в хуторе Тоненькое на территории сельского ДК, где дислоцировались военные, пишет Mash. Сообщается, что среди местных жителей пострадавших нет.

Baza сообщает, взрыв устроил военнослужащий из Свердловской области, взявший в руки гранату РГД-5, «чтобы завоевать авторитет перед подчиненными». По предварительным данным, все пострадавшие и погибшие — мобилизованные, пишет Baza. По информации телеграм-канала, пожар тушили около четырех часов.

По данным «112», возбуждено уголовное дело. По какой статье, неизвестно.

Телеканал «РЕН ТВ» сообщил, что хутор Тоненькое оцеплен, на его территорию не допускают журналистов.

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