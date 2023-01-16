Москва и Минск в условиях войны начали совместные маневры военной авиации в Беларуси

В понедельник, 16 января, в Беларуси начались масштабные учения подразделений российской и белорусской военной авиации, заявили в Минске. В условиях российско-украинской войны авиационные маневры РФ и Беларуси привлекли к себе пристальное внимание, особенно с учетом того, что в последнее время высказывались опасения относительно угрозы нового наступления на Украину с белорусской территории.

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Как сообщали в Минске, авиационные маневры в Беларуси пройдут с 16 января по 1 февраля, и в них будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси.

Официально заявленная цель стартовавших летных учений — «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».

В Минске заявили, что планируется отработать ведение воздушной разведки, совместное воздушное патрулирование вдоль государственной границы, авиационную поддежку группировок войск, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых. Всем этим военная авиация может заниматься в условиях ведения боевых действий.

Накануне первый заметитель госсекретаря Совбеза Беларуси Павел Муравейко заявил, что авиационные учения с РФ носят исключительно оборонительный характер. При этом он обвинил соседнюю Украину в провокациях и заявил, что Беларусь «отреагирует на любые проявления агрессивности или террористической угрозы».

Сообщается, что в учениях принимают участие авиационные подразделения вооруженных сил России и Беларуси, входящие в состав региональной группировки войск союзного государства.

О развертывании совместной группировки (формально существующей с конца 1990-х) объявил 10 октября 2022 года Александр Лукашенко, занимающий кресло президента Беларуси.

Лукашенко тогда заявил, что договорился с Путиным о развертывании региональной группировки РФ и Беларуси «в связи с обострением на западных границах союзного государства». Лукашенко и ранее заявлял о неких внешних военных угрозах Беларуси, не приводя никаких убедительных доказательств.

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в рамках неформального саммита глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия, 27 декабря 2022 года. via REUTERS - SPUTNIK

«Если хочешь мира, нужно готовиться к войне», — заявил Лукашенко, поручив министру обороны принимать в Беларуси российских военных.

Лукашенко заявил, что основу региональной группировки составит белорусская армия. В Минске уточнили, что в ее состав войдут почти девять тысяч российских военных.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин, в последнее время редко выезжающий за пределы России, впервые с 2019 года посетил Минск и провел переговоры с Александром Лукашенко. Лукашенко после переговоров сообщил, что Россия передала Беларуси системы ПВО дальнего действия С-400, а также комплексы «Искандер», ракеты которых могут нести и ядерные боеголовки.

Белорусская оппозиция призывала мировое сообщество признать оккупацию Беларуси со стороны Российской Федерации, что, по мнению оппозиции, должно сделать более эффективными усилия по предотвращению размещения на территории Беларуси российского ядерного оружия.

Будет ли новое наступление на Украину из Беларуси?

Масштабные авиационные маневры в Беларуси с участием сил РФ начались на фоне высказывающихся в прессе опасений относительно угрозы нового наступления на Украину с территории Беларуси. В начале декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что не сомневается в новой попытке россиян наступать на Киев.

Высказывались и предположения о возможном наступлении из Беларуси на западные регионы Украины с целью перерезать маршруты поставок Киеву западных вооружений.

В феврале – марте 2022 года Россия уже использовала Беларусь как плацдарм для вторжения в Украину, в частности, для наступления на киевском направлении. Перед этим Россия собрала в Беларуси на границе с Украиной ударную группировку под предлогом воинских учений. Из-под Киева, из Черниговской и Сумской областей российские войска отступили в конце марта.

Звучат опасения и относительно возможного приказа Лукашенко — под давлением Москвы — о вступлении в войну белорусской армии, хотя большинство аналитиков сходятся во мнении, что Лукашенко всеми силами стремится и будет продолжать стремиться этого избежать.

Впрочем, в недавнем интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland белорусский оппозиционный политик Павел Латушнко выразил опасения относительно возможного скорого начала мобилизации в Беларуси для оказания военной помощи России в войне против Украине. По словам Латушко, для мобилизации в Беларуси уже все готово. Его слова приводит DW.

Со ссылкой на источники в Минске Латушко сказал, что большую часть сотрудников органов внутренних дел Беларуси заставили сдать паспорта, и подобная информация поступает из разных городов. «Это означает, что они в случае мобилизации не смогут покинуть страну», — сказал политик. Он добавил, что в Беларуси увеличивается численность российских солдат, количество российской военной техники, а также регулярно проходят учения как отдельно российских войск, так и их совместные маневры с белорусскими подразделениями.

Однако наиболее часто встречающаяся оценка заключается в том, что пока у РФ не хватило бы сил и средств для нового широкого наступления на Украину из Беларуси. К тому же, в Украине неоднократно заявляли, что подготовились к такой угрозе, в частности заминировали рубежи с Беларусью и укрепили границу фортификационными сооружениями.

Украинские военнослужащие из Волынской бригады территориальной обороны принимают участие в учениях возле границы с Беларусью в Волынской области, Украина, 12 января 2023 года. REUTERS - GLEB GARANICH

Накануне глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль написал в телеграм-канале, что все 229 километров границы области с Беларусью «укреплены так, чтобы российские войска не смогли зайти вглубь нашего региона, если белорусские власти позволят им начать наступление».

«В нашем регионе заминирован весь пограничный периметр. Кроме того, север Ровненской области — это сплошные леса и болота. Только сумасшедший решится забраться в этот, как мы его называем, Полесский котел. Север Ровненской области превратится в кровавые болота, если Россия откроет еще один фронт из Беларуси», — написал Коваль.

В конце декабря руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times сказал, что бурной военной активностью в Беларуси Россия пытается убедить Украину отправить солдат из зоны боевых действий на север страны. Буданов назвал это «элементами дезинформационных кампаний».

Глава военной разведки Украины отметил, что российские войска в Беларуси не собраны в ударные группировки, а на белорусских полигонах обучают российских мобилизованных для последующей отправки в Донбасс. По его словам, на полигонах нет достаточно бронетехники в рабочем состоянии для организации наступления.

Предположения относительно наступления из Беларуси и/или приказа Лукашенко о вступлении белорусских военных в войну против Украины вновь появились на фоне масштабных авиационных учений. В министерстве обороны США эти опасения считают необоснованными. «В настоящее время нет никаких признаков каких-либо наступательных действий, которые казались бы неизбежными», — сказал на брифинге 12 января пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Впрочем, некоторые наблюдатели отмечают, что само полномасштабное нападение Россию на Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года, казалось нелогичным и губительным для самой России, что не помешало российскому руководству его начать. Поэтому опасность нового наступления из Беларуси, по их мнению, сохраняется, несмотря на рассуждения многочисленных комментаторов о нехватке сил и средств для того, чтобы преуспеть в таком наступлении.

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