Ведущий аналитик ФСИН по Москве Анна Каретникова уехала из России

Ведущий аналитик Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Анна Каретникова уехала из России. Об этом журналистам рассказала сама правозащитница. По ее словам, решение об отъезде она приняла из-за давления со стороны начальства: Каретникова вела телеграм-канал «Стенгазета СИЗО». У него чуть больше 600 подписчиков, однако руководство возмутилось самим фактов распространения информации.

Реклама Читать далее

Как рассказала Каретникова «Медиазоне», решение покинуть Россию она приняла после того, как ее предупредили о «больших неприятностях ». «Что важные люди во всем [мной] недовольны. И что меня ожидает много общения в прокуратуре и где-то еще», — объяснила она журналистам.

Границу Каретникова пересекла 13 января, сообщает «Агентство».

Телеграм-канал Каретниковой не обновлялся с 10 января. До этого правозащитница рассказывала там свои впечатления о визитах в СИЗО, а также публиковала повседневные истории из своей жизни.

Жесткой критики ФСИН в телеграм-канале Каретниковой нет. Однако, по словам самой Каретниковой, Управление собственной безопасности службы объяснило ей, что она не имела права распространять «никакую информацию» об исправительных учреждениях, а передача посылок от родственников, которые иногда осуществляла Каретникова, «не соответствовала должностной инструкции». К делу грозились привлечь прокуратуру и ФСБ.

Поговорили с Анной Каретниковой. Которая была долго в ОНК и когда ФСИН был под давлением (было такое время!) они ее позвали к себе и она пошла, пытаясь помогать заключенным



Сейчас она уехала из России. Почитайте про ФСИН изнутри https://t.co/OH3xERoi5E — Смирнов (@sssmirnov) January 19, 2023

Анна Каретникова работала ведущим аналитиком в московском управлении ФСИН с 2016 года, сообщает «Радио Свобода». До этого она входила в состав Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Каретникова стала первой правозащитницей, перешедшей на официальную должность в тюремную службу. Об опыте работы в ОНК она написала книгу «Маршрут».

«Распространялись ли на меня ограничения на выезд за границу — не знаю, во-первых, я гражданский сотрудник, несмотря на то, что с довольно большими полномочиями. По крайней мере меня никто и никогда об этом не предупреждал. А благодаря тому, что виза у меня была, я уехала в Белоруссию, потом в Литву, потом дальше [во Францию] », —отметила Каретникова в интервью «Медиазоне».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться