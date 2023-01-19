Российские региональные депутаты подписали открытое письмо в поддержку Навального

18 января региональные и муниципальные депутаты РФ подписали открытое письмо в поддержку Алексея Навального, протестуя против пыточных условий его содержания в колонии. Текст письма, под которым в настоящий момент стоит уже около 90 подписей, опубликован на странице в Facebook бывшего депутата Останкинского райсовета Москвы Сергея Цукасова. Письмо открыто для подписания депутатами РФ всех уровней.

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«Всем, кто следит за судьбой Алексея, предельно ясно — целью его непрерывного помещения в штрафной изолятор является создание невыносимых условий пребывания в местах лишения свободы и причинение вреда его физическому и психическому здоровью, а также угрозы жизни», — говорится в письме.

Авторы письма требуют от российских властей следующего:

перестать сажать Навального в ШИЗО;

прекратить практику вынесения необоснованных взысканий, цель которых — создать невыносимые условия и лишить заключенного свиданий с близкими;

допустить к Навальному гражданских врачей;

при необходимости госпитализировать его в обычную больницу, а не тюремную;

проверить действия администрации колонии;

наказать виновных в злоупотреблениях.

В числе подписавшихся значатся депутат Заксобрания Санкт-Петербурга V и VI созывов Максим Резник, депутат городской Думы Томска и экс-сотрудник местного штаба Навального Андрей Фатеев, а также бывшие и действующие депутаты разных уровней из Москвы из Подмосковья, Петербурга, Ленинградской, Тульской и Саратовской областей, Йошкар-Олы, Новосибирска, Краснодарского края.

10 января было опубликовано открытое письмо в поддержку Навального, которое подписали несколько сотен врачей. «Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать Алексею необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни», — писали медики.

Следом появилось открытое письмо адвокатов, которые также потребовали пустить к Навальному гражданских врачей и прекратить помещать его в пыточные условия ШИЗО.

Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в заключении с января 2021 года. Последние месяцы он почти непрерывно находится в ШИЗО. 31 декабря его отправили туда в десятый раз.

21-22 января в разных городах мира пройдет Всемирная акция поддержки российских политзаключенных. Акции запланированы в Мельбурне, Вене, Буэнос-Айресе, Ереване, Брюсселе, Софии, Лондоне, Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене, Нюрнберге, Франкфурте, Тбилиси, Копенгагене, Тель-Авиве, Дублине, Рейкьявике, Барселоне, Аликанте, Валенсии, Мадриде, Риме, Милане, Монреале, Оттаве Торонто, Бишкеке, Риге, Вильнюсе, Амстердаме, Осло, Варшаве, Лиссабоне, Белграде, Бостоне, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Анталии, Хельсинки, Париже, Перпиньяне, Стресбурге, Реннах, Праге, Женеве, Стокгольме и других городах.

21-22 января в разных городах мира пройдет Всемирная акция поддержки российских политзаключенных. © https://www.freerussians.net

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