Российские региональные депутаты подписали открытое письмо в поддержку Навального
Опубликовано:
18 января региональные и муниципальные депутаты РФ подписали открытое письмо в поддержку Алексея Навального, протестуя против пыточных условий его содержания в колонии. Текст письма, под которым в настоящий момент стоит уже около 90 подписей, опубликован на странице в Facebook бывшего депутата Останкинского райсовета Москвы Сергея Цукасова. Письмо открыто для подписания депутатами РФ всех уровней.
«Всем, кто следит за судьбой Алексея, предельно ясно — целью его непрерывного помещения в штрафной изолятор является создание невыносимых условий пребывания в местах лишения свободы и причинение вреда его физическому и психическому здоровью, а также угрозы жизни», — говорится в письме.
Авторы письма требуют от российских властей следующего:
перестать сажать Навального в ШИЗО;
прекратить практику вынесения необоснованных взысканий, цель которых — создать невыносимые условия и лишить заключенного свиданий с близкими;
допустить к Навальному гражданских врачей;
при необходимости госпитализировать его в обычную больницу, а не тюремную;
проверить действия администрации колонии;
наказать виновных в злоупотреблениях.
В числе подписавшихся значатся депутат Заксобрания Санкт-Петербурга V и VI созывов Максим Резник, депутат городской Думы Томска и экс-сотрудник местного штаба Навального Андрей Фатеев, а также бывшие и действующие депутаты разных уровней из Москвы из Подмосковья, Петербурга, Ленинградской, Тульской и Саратовской областей, Йошкар-Олы, Новосибирска, Краснодарского края.
10 января было опубликовано открытое письмо в поддержку Навального, которое подписали несколько сотен врачей. «Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье. Отказ представителей ФСИН передавать Алексею необходимые лекарства создает прямую угрозу жизни», — писали медики.
Следом появилось открытое письмо адвокатов, которые также потребовали пустить к Навальному гражданских врачей и прекратить помещать его в пыточные условия ШИЗО.
Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в заключении с января 2021 года. Последние месяцы он почти непрерывно находится в ШИЗО. 31 декабря его отправили туда в десятый раз.
21-22 января в разных городах мира пройдет Всемирная акция поддержки российских политзаключенных. Акции запланированы в Мельбурне, Вене, Буэнос-Айресе, Ереване, Брюсселе, Софии, Лондоне, Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене, Нюрнберге, Франкфурте, Тбилиси, Копенгагене, Тель-Авиве, Дублине, Рейкьявике, Барселоне, Аликанте, Валенсии, Мадриде, Риме, Милане, Монреале, Оттаве Торонто, Бишкеке, Риге, Вильнюсе, Амстердаме, Осло, Варшаве, Лиссабоне, Белграде, Бостоне, Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Анталии, Хельсинки, Париже, Перпиньяне, Стресбурге, Реннах, Праге, Женеве, Стокгольме и других городах.
РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFIПодписаться