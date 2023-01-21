В минобороны РФ заявили об учениях ПВО в Подмосковье. В соцсетях появилось много сообщений об установке ЗРК в Москве

В Подмосковье провели тренировку расчетов зенитных комплексов С-300 «по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты», заявили в пресс-службе Западного военного округа 21 января. На днях в соцсетях стало появляться множество сообщений об установке ЗРК в Москве и Подмосковье.

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В последние дни в соцсетях публиковали множество видео и фотографий, свидетельствующих о том, что на крышах некоторых зданий в центре Москве установили системы ПВО.

Сообщается, например, что на крыше здания минобороны РФ на Фрунзенской набережной были запечатлены комплексы «Панцирь-С1». Впрочем, по некоторым данным, «Панцирь» стоял на здании минобороны еще как минимум с декабря.

Видео, как сообщается, установки ПВО на крышу здания в Тетеринском переулке в центре Москвы появилось в ряде пророссийских военных телеграм-каналов. Там отмечается, что речь идет о системе «Панцирь».

В начале недели в телеграм-каналах также появились фотографии комплексов С-400 около парка «Лосиный остров» и на Опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии в Москве.

Телеграм-канал «Сирена» сообщил об установке еще одного комплекса ПВО в 10 километрах от резиденции Владимира Путина в Ново-Огареве.

Министерство обороны России и другие российские ведомства не комментировали эти сообщения. 21 января на сайте министерства обороны появилось сообщение пресс-службы Западного военного округа о тренировке расчетов ЗРК С-300 в Подмосковье. Сообщается, что в учении «по отражению воздушных атак» были задействованы более 150 военнослужащих и более 30 единиц техники. Где именно в Московской области учение имело место, не уточняется.

Россия с самого начала войны наносит удары преимущественно ракетами, а с недавнего времени и иранскими беспилотниками, по всей территории Украины. Что касается территории самой РФ, близость войны сначала ощущалась только в приграничных регионах, где сообщалось о взрывах, пожарах, срабатывании ПВО.

Однако в декабре атакам подверглись российские военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, в сотнях километрах от линии фронта. Большой резонанс вызвала атака на аэродром «Энгельс», где базируются российские самолеты дальней авиации. Тогда в миноборны РФ заявили о «попытке» ударов реактивными беспилотниками советского производства. Украина не брала на себя ответственность за атаки на аэродромы в Энгельсе и Дягилеве. В конце декабря имело место повторная атака на «Энгельс» Саратовской области.

В американском Институте изучения войны (ISW) полагают, что ракетные комплексы в Москве — это не следствие опасений украинских ударов по столице РФ, а информационная операция Кремля, нацеленная на российское население с целью показать ему, что опасность близка, изобразить Украину как угрозу для России и подготовить россиян к долгой войне, мобилизации и дальнейшим жертвам.

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