Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина и певицу Монеточку власти РФ объявили «иноагентами»

Министерство юстиции РФ пополнило список «иностранных агентов», включив в него в том числе известную певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову), основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина и депутата Мосгордумы Дарью Беседину. В этот раз минюст РФ впервые опубликовал свои комментарии относительно того, что, по мнению российских властей, стало поводом включения в список «иноагентов».

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24-летняя певица Монеточка уехала из России после начала полномасштабного вторжения в Украину, делала публичные заявления в поддержку Украины и давала благотворительные концерты.

41-летний основатель Gulagu.net Владимир Осечкин живет во Франции и распространяет информацию о пытках и других нарушениях прав человека в российских колониях. В России Осечкин объявлен в розыск.

34-летняя депутат Мосгордумы (ранее состояла в партии «Яблоко») Дарья Беседина выступала против «обнуления» президентского срока Владимира Путина, в поддержку ЛГБТ, требовала возбудить уголовное дело по факту отравления Алексея Навального.

В реестр иноагентов также добавили видеоблогера Антона Устимова, разоблачабщего пропаганду, и оппозиционного блогера Вадима Харченко, общественного деятеля из Кабардино-Балкарии Ибрагима Яганова, а также проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK».

Российский минюст впервые снабдил расширение списка «иноагентов» своими комментариями относительно того, что власти РФ считают причинами включения человека или организации в этот список. Среди таких причин — распространение сообщений других «иноагентов», высказывания против нападения России на Украину, «поддержка от иностранных источников», «пропаганда ЛГБТ».

Комментируя попадание в список «иноагентов» Владимир Осечкин заявил, что если и является агентом, то агентом своего народа, агентом пострадавших от пыток в российских колониях. Он также подчеркнул, что не считает путинскую РФ правовым государством и не собирается исполнять «какие-то глупые законы failed state».

С 1 декабря в России действует новый закон об «иностранных агентах», позволяющий признать «иноагентом» любого, кто, с точки зрения власти РФ, попал под «иностранное влияние», факт иностранного финансирования устанавливать не обязательно. С 1 декабря минюст РФ веден единый реестр «иностранных агентов», в который объединили четыре ранее действоваших списка. На данный момент в нем боле 500 людей и организаций.

Помимо Лизы Монеточки в реестр «иностранных агентов» в России были внесены и другие популярные исполнители: Оксимирон, Фейс, Моргенштерн, Noize MC.

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