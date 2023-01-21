США внесут группировку «Вагнер» в список транснациональных преступных организаций. На основании этого в отношении вооруженного формирования Евгения Пригожина и «сети его поддержки на нескольких континентах» будут введены дополнительные санкции на следующей неделе. Об этом заявил спискер совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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Вооруженное формирование «Вагнер» «совершает зверства и нарушает права человека в Украине и в других регионах мира», — подчеркнул Джон Кирби на брифинге.

Министерство финансов США внесет группировку Евгения Пригожина в список транснациональных преступных организаций, на основании чего на следующей недели в отношении группировки «Вагнер» будут приняты новые санкции, сообщил представитель совета национальной безопасности. Он подчекрнул, что санкции затронут не только саму группировку, но и «ее сеть поддержки» по всему миру.

Власти США будут неустанно работать над выявлением, разоблачением и преследованием тех, кто помогает формированию «Вагнер», заявил Джон Кирби.

Наемники «Вагнера» присутствуют в частности в Мали, Ливии, ЦАР. Имеется множество свидетельств о преступлениях со стороны российской группировки на африканском континенте, где, по многочисленным сведениям, «Вагнер» контролирует добычу полезных ископаемых.

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Что касается Украины, по оценке США, в настоящее время группировка «Вагнер» задействует против украинских сил обороны 50 тысяч наемников, среди которых 40 тысяч (то есть 80%) набраны из российских колоний.

Кирби подчеркнул, что на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину «президент Путин все больше обращается» к группировке Евгения Пригожина «за военной поддержкой», на фоне чего «Вагнер» фактически стал конкурировать с российской регулярной армией. В Вашингтоне видят признаки (в том числе на основании разведданных) «растущей напряженности» в отношениях между «ЧВК Вагнер» и министерством обороны РФ.

В США говорят о поставках оружия для группировки «Вагнер» из КНДР

Джон Кирби также затронул вопрос предполагаемых поставок северокорейского оружия группировке «Вагнер» для поддержки ее действий против Украины. И Пхеньян, и Евгений Пригожин отрицали подобные поставки.

«Как мы публично заявляли, Северная Корея в конце прошлого года поставила в Россию ракеты для использования „Вагнером“», — заявил представитель совета нацбезопасности при Белом Доме. На брифинге он показал снимки, полученные разведкой, на которых видны российские железнодорожные вагоны, въезжающие в Северную Корею. В эти вагоны, как утверждается, были погружены контейнеры с оружием для сил «Вагнера» в рамках первой поставки, имевшей место 19 ноября.

В Вашингтоне считают, что северокорейские поставки не изменили динамику боевых действий в Украине, при этом США ожидают, что «ЧВК Вагнер» продолжит получать северокорейские системы вооружений. «Мы однозначно осуждаем действия Северной Кореи и призываем Северную Корею немедленно прекратить эти поставки „Вагнеру“», — добавил Джон Кирби.

В РФ закон не предусматривает «частных военных компаний»

Одиозный бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина» только в сентябре 2022 впервые публично признал, что основал еще в 2014 году и управляет вооруженным формированием «Вагнер», которое в СМИ нередко называют «частной военной компанией» (ЧВК).

Российское законодательство не предусматривает создание, функционирование, участие в вооруженных конфликтах «частных военных компаний». Более того, 208-я статья УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы за создание вооруженного формирования.

Министерство обороны РФ впервые упомянуло группировку «Вагнер» в своей сводке от 13 января, признав заслуги вооруженного формирования Евгения Пригожина в захвате Соледара.

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