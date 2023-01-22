Они толкают нас к искусственному интеллекту

Слова с Гасаном Гусейновым

Постоянный автор RFI Гасан Гусейнов в своей еженедельной колонке разбирает недавнее высказывание третьего президента РФ Дмитрия Медведева: «Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Это должно быть очевидно любому человеку». А что если не очевидно?

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Бывший президент, а точнее бывший местоблюститель путинского престола Медведев несколько дней назад высказал странное мнение. «Ядерные державы, — сказал этот одаренный политический мыслитель, — не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Это должно быть очевидно любому человеку».

Это утверждение Дмитрия Медведева сразу заставило вспомнить об одной ядерной державе, впервые применившей атомную бомбу еще в 1945 году. Вообще говоря, сам факт применения атомного оружия — даже дважды! — говорит о возможности его применения и в третий раз. И в случае Соединенных Штатов чисто теоретически можно было бы ожидать, что любая война, в которой эта могущественная держава могла бы потерпеть поражение, делает решение о применении ядерного оружия для предотвращения такого поражения, весьма вероятным.

Но не тут-то было. Соединенные Штаты проиграли несколько войн на памяти моего поколения. Самым значительным и первым для людей моего поколения было поражение США во Вьетнаме, а самым последним по времени поражением сразу нескольких атомных держав стало бегство международной коалиции из Афганистана. Война с Афганистаном, как бы мы ее ни называли, была попыткой отомстить этой стране за убежище, предоставленное ею небольшой группе террористов, атаковавшей США 11 сентября 2001 года. Можно констатировать, что почти двадцать два года спустя опасность со стороны террористических группировок и целых государств не стала меньше. И все- таки атомная держава — США, даже и проигрывая, не применяли ядерное оружие. Или, если ставить вопрос так, как это сделал политически одаренный Медведев, несмотря на то что США обладают ядерным арсеналом, они все-таки могут проигрывать в военных конфликтах.

Как же представляет себе мир человек, готовый ради своей политической веры решился на отрицание очевидных исторических фактов? Одно дело, если бы речь шла только об абсурдности религиозного вероучения («верую, ибо абсурдно» Тертуллиана распространяется на всех людей, которые никогда в жизни не видели воскрешения мертвого человека, но раз в году обязательно поздравляют друг друга с тем или иным сезонным праздником весны). Но в данном случае политическое высказывание делает очевидный безбожник. Что происходит в его голове?

Одна из самых правдоподобных версий — старая советская идеологическая индоктринация. Там, где в свое время одаренный Д. А. Медведев получал высшее образование, определенно висел плакат, на котором было начертано «Победа коммунизма неизбежна». Сила этой формулы, или даже мантры, в том, что она до некоторой степени лишает поверивших в нее рассудка. Если победа коммунизма неизбежна, обязаны были бы переспросить участники кошмарного эксперимента, то какого же черта мы так корячимся, ну чего мы лезем в первые, почему не дать помучиться кому-нибудь другому? Ведь сказано же, глядь, «неизбежна»! Большими красными буквами напечатано!

Но есть в этой формуле и несколько глубже скрытый подтекст, который особенно активно всплывает в политических высказываниях последней четверти века. Этот подтекст — мания тотальной безопасности и уверенность, что можно жить, ничем не рискуя. Мы ничем не рискуем, когда наваливаемся на слабейшего противника. Мы не можем рисковать поражением в войне, если у нас в кармане — атомная бомба. Как сказала перед началом нападения на Украину российская пропагандистка Маргарита Симоньян? «В случае горячей войны мы победим Украину за два дня. Ну что ее побеждать? Это ж (с усмешкой) — Украина!». Иначе говоря, мы ничем не рискуем.

Вера в предопределение в сочетании с маниакальным страхом перед риском образует топливо военной авантюры, в ходе которой «ничем не рискующий игрок» сам себя убеждает в неизбежности близкой победы. А если не получилось, то это досадное недоразумение. Надо только поднажать, отыграться здесь, отомстить там, бросить дополнительные силы вон туда, потому что наши просчеты, отступления и преступления — это просто случайность, недоработка нерадивых исполнителей. А так-то, понятное дело, наша победа неизбежна и вытекает из логики истории и божественного предопределения.

Вот почему так важны слова гениального политического мыслителя, историка и оратора Дмитрия Анатольевича Медведева о доказанной невозможности поражения атомной державы в войне. Дмитрий Анатольевич Медведев ухитрился забыть три поражения, которые потерпела крупнейшая по тем временам ядерная держава — Советский Союз. СССР в 1989 году проиграл горячую войну в Афганистане и холодную войну с Западом, на сторону которого переметнулись все без исключения его европейские сателлиты — от Балтийского до Средиземного моря. Год спустя СССР проиграл в результате дележки советского наследства среди законных наследников. Какие бы цели ни ставили тогда чекисты вокруг президента Ельцина, именно этот президент одержал победу над Михаилом Горбачевым ценой поражения Российской империи и ее наследника — СССР.

И все это время СССР и РСФСР, а потом и РФ, оставались ядерными державами. Что же было в США и в СССР такого, что не позволило им применить атомное оружие, хотя поражение их в войнах оказалось в конечном счете неизбежным?

С Америкой, кажется, проще: недовольство вьетнамской войной было столь распространенным, что американские правительства продолжали войну, а в мыслях у них были только прекращение войны и выход из конфликта. Можно было даже не прикрываться тем, что поражение потерпел Южный Вьетнам, а мы, дескать, только помогали до тех пор, пока не случилось неизбежное.

А вот в случае СССР явное поражение в локальной горячей и глобальной холодной войнах попросту говоря не было замечено обществом. Всем надоел Советский Союз. Или даже не надоел, а осточертел. И осточертел настолько, что многие даже молодые люди по миновании советской власти бросились искать опору в религии. Многими казалось, что, наговорившись с чертом, можно поговорить и с богом. Помогло это людям мало, потому что человеколюбия в обществе, как мы видим сегодня, не прибавилось, а даже наоборот — за четверть нового чекистского века и поубавилось. Впрочем, религия ведь и не обещает людям приращения человеколюбия.

Но вернемся к атомной войне, сама угроза которой, исходящая от ядерной державы, делает, по мысли товарища Медведева, Российскую Федерацию непобедимой. Мы понимаем, что религиозное по своей природе убеждение бывшего президента РФ в этой непобедимости сочетается с верой в собственную непогрешимость и в высочайшее искусство не рисковать.

Никакого риска, все идет по плану, у нас все схвачено, сила в правде, на нашей стороне правда, а потому и сила наша непобедима. Эти и подобные заверения чрезвычайно важны, но в них есть одна червоточина — неуверенность в этой самой правде. Если правда и в самом деле — наша, то отчего же нам приходится врать на каждом шагу? В том числе и в пункте о непобедимости ядерных держав в обычных военных конфликтах. Ведь люди могут проверить.

А если на нашей стороне нет правды, то мы ведь страшно рисковали, начав обычную войну, даже и в надежде на ядерную угрозу. Пока мы ни на кого не нападали, еще можно было казаться могучей сверхдержавой. А вот напав и убив в мирных городах и селах Украины десятки тысяч ее граждан, а миллионы погнав из страны, да еще забросав эту страну трупами десятков тысяч собственных мужчин, выпускать в телевизор мудреца Медведева можно только в видах распространения паники в собственных рядах.

Посмотревший на этого грозного политического мужа, столь расточительно расходующего свой могучий интеллект, телезритель может не выдержать напряжения мысли и броситься за помощью к интеллекту искусственному.

«Ядерная держава никогда не проигрывает, потому что в отместку за проигрыш она может начать глобальную ядерную войну, в которой проиграют все, включая и ядерную державу».

Во избежание таких коротких замыканий естественного интеллекта, пусть и такого могучего, как у товарища Медведева, американская компания OpenAI как раз запустила во все еще доступный и в РФ интернет мыслящую машину под названием ChatGPT.

Говорит машина и на русском языке. Если не задавать ей каверзных вопросов, машина объяснит, что такое ядерное сдерживание или как устроены войны, почему принятие стратегических и тактических решений зависит не только от технических и военных возможностей сторон, но и от морали и человеческого достоинства. И тут выясняется, что аргумент, приводимый российской стороной, сводится к предложению: «Если вы не примете наших условий, мы убьем вас всех, даже и уничтожив ради этого и нашу собственную страну».

Этот аргумент использовал Усама бин Ладен, когда направлял самолеты на башни-близнецы в Нью-Йорке, да и бомбисты-самоубийцы поменьше, когда взрывали себя на оживленных улицах городов. Самоубийцы — самые опасные из террористов, и к их шантажу приходится относиться всерьез, даже если чисто внешне они кажутся мудрецами, патриархами или аятоллами. И врут они не во всем и не всегда. Например, они не могут воскресить уже убитых по их приказу людей. И по этой самой причине к любым их словам приходится прислушиваться и защищаться. Не произнося при этом лишних слов самим.

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