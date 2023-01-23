В Москве решили понизить уровень дипотношений с Эстонией и предписали эстонскому послу покинуть РФ

У России не будет посла в Эстонии, послу Эстонии в свою очередь предписано покинуть Россию до 7 февраля, следует из заявления министерства иностранных дел РФ от 23 января.

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МИД РФ решил понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Речь идет о «понижении уровня диппредставительства в обеих странах до Временного поверенного в делах», говорится в сообщении российского МИД.

Посла Эстонии в России Маргуса Лайдре 23 января вызвали в МИД РФ для заявления ему «решительного протеста в связи с действиями эстонских властей», говорится в заявлении. В Москве ему предписали покинуть РФ в срок до 7 февраля 2023 года.

МИД РФ в своем заявлении использовал такие термины как «тотальная русофобия», «культивирование враждебности» в отношении России и т. п. В качестве примера недружественного шага по отношению к РФ названо требование о сокращении численного состава российского посольства в Таллине.

Эстонский МИД отреагировал на решение внешнеполитического ведомства РФ заявлением о том, что «Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня временного поверенного в делах». Напоминая о «принципе взаимности» в двусторонних отношениях, МИД Эстонии ожидает, что российский посол вернется на родину из Таллинна «одновременно», в те же самые сроки, что и эстонский посол из Москвы.

#Estonia takes note of today’s decision by Russia to reduce diplomatic presence to the level of chargé d’affaires.



We stand by the principle of parity in relations with Russia, which means that the Russian Amb. will leave at the same time as the Estonian Amb. to Russia. — Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) January 23, 2023

11 января Эстония оповестила посла РФ о решении, согласно которому Россия должна сократить число работников своего посольства в Таллине к 1 февраля 2023 года. Как заявили в Таллине, цель такого решения — достичь паритета в числе дипломатов в представительствах России и Эстонии, работающих в столицах.

«С учетом того, что персонал российского посольства в условиях агрессивной войны не занимается развитием эстонско-российских отношений, мы считаем, что нынешний размер российского представительства не обоснован», — отметил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, с начала полномашстабной войны России против Украины Эстония свела двусторонние отношения с Москвой к «абсолютному минимуму», закрыв российские консульства в Нарве и Тарту и выслав трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом по обвинению в подрывной деятельности и распространении пропаганды, оправдываюшей нападение России на Украину.

Понижение уровня дипломатического представительства в обеих странах МИД РФ назвал «ответной мерой».

Отношения между РФ и странами Балтии обострились до предела после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В октябре прошлого года парламент Эстонии принял заявление, где действующий режим в РФ охарактеризован как террористический. В прошлом году в Нарве был демонтирован и передан в музей мемориал с танком Т-34, десятки других советских памятников были демонтированы в других эстонских городах.

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Эстония, страна с населением в 1,3 млн человек, активно оказывает военную поддержку Украине. 23 января в посольстве Эстонии в Украине сообщили, что Эстония в рамках нового пакета военной помощи решила передать Украине все свои 155-мм гаубицы, чтобы создать прецедент, «чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне».

В этот новый эстонский пакет военной поддержки на 113 млн евро вошли также тысячи снарядов калибра 155 миллиметров, сотни противотанковых гранатометов «Карл Густав» с боеприпасами и др.

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