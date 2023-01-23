В Москве решили понизить уровень дипотношений с Эстонией и предписали эстонскому послу покинуть РФ

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Здание МИД РФ в Москве, фото от 2018 г.
Здание МИД РФ в Москве, фото от 2018 г. AFP
RFI
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У России не будет посла в Эстонии, послу Эстонии в свою очередь предписано покинуть Россию до 7 февраля, следует из заявления министерства иностранных дел РФ от 23 января.

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МИД РФ решил понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Речь идет о «понижении уровня диппредставительства в обеих странах до Временного поверенного в делах», говорится в сообщении российского МИД.

Посла Эстонии в России Маргуса Лайдре 23 января вызвали в МИД РФ для заявления ему «решительного протеста в связи с действиями эстонских властей», говорится в заявлении. В Москве ему предписали покинуть РФ в срок до 7 февраля 2023 года.

МИД РФ в своем заявлении использовал такие термины как «тотальная русофобия», «культивирование враждебности» в отношении России и т. п. В качестве примера недружественного шага по отношению к РФ названо требование о сокращении численного состава российского посольства в Таллине.

Эстонский МИД отреагировал на решение внешнеполитического ведомства РФ заявлением о том, что «Эстония принимает к сведению сегодняшнее решение России сократить дипломатическое присутствие до уровня временного поверенного в делах». Напоминая о «принципе взаимности» в двусторонних отношениях, МИД Эстонии ожидает, что российский посол вернется на родину из Таллинна «одновременно», в те же самые сроки, что и эстонский посол из Москвы.

11 января Эстония оповестила посла РФ о решении, согласно которому Россия должна сократить число работников своего посольства в Таллине к 1 февраля 2023 года. Как заявили в Таллине, цель такого решения — достичь паритета в числе дипломатов в представительствах России и Эстонии, работающих в столицах.

«С учетом того, что персонал российского посольства в условиях агрессивной войны не занимается развитием эстонско-российских отношений, мы считаем, что нынешний размер российского представительства не обоснован», — отметил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, с начала полномашстабной войны России против Украины Эстония свела двусторонние отношения с Москвой к «абсолютному минимуму», закрыв российские консульства в Нарве и Тарту и выслав трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом по обвинению в подрывной деятельности и распространении пропаганды, оправдываюшей нападение России на Украину.

Понижение уровня дипломатического представительства в обеих странах МИД РФ назвал «ответной мерой».

Отношения между РФ и странами Балтии обострились до предела после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В октябре прошлого года парламент Эстонии принял заявление, где действующий режим в РФ охарактеризован как террористический. В прошлом году в Нарве был демонтирован и передан в музей мемориал с танком Т-34, десятки других советских памятников были демонтированы в других эстонских городах.

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Эстония, страна с населением в 1,3 млн человек, активно оказывает военную поддержку Украине. 23 января в посольстве Эстонии в Украине сообщили, что Эстония в рамках нового пакета военной помощи решила передать Украине все свои 155-мм гаубицы, чтобы создать прецедент, «чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне».

В этот новый эстонский пакет военной поддержки на 113 млн евро вошли также тысячи снарядов калибра 155 миллиметров, сотни противотанковых гранатометов «Карл Густав» с боеприпасами и др.

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