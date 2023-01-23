Координатора «Совета матерей и жен» Ольгу Цуканову не пустили в Москву

22 января самарские полицейские задержали в аэропорту координатора движения «Совет матерей и жен» Ольгу Цуканову за час до вылета в Москву. В столице она должна была встретиться с родственниками срочников и пленных в Украине, чтобы подать около 700 жалоб о нарушении прав военнослужащих.

Реклама Читать далее

Как передает «ОВД-Инфо», в воскресенье вт аэропорту Курумоч полиция задержала Ольгу Цуканову, а затем отпустила уже после того, как самолет улетел. На координатора «Совета матерей и жен» был составлен протокол по статье 13.15 КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации. Сама Цуканова считает, что «есть прямой указ не выпускать ее за пределы Самарской области». По словам активистки, ее сняли с рейса в Москву из-за проверки стрима «Кто и зачем прессует Совет Матерей и Жен?» на предмет привлечения к ответственности по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).

После выхода из отделения Цуканову на скорой отвезли в больницу. Как утверждает женщина, ее толкнул полицейский. В понедельник, 23 января, она должна явиться к участковому. Таким оразом, принять участие в массовой подаче жалоб в правоохранительные органы на нарушения прав военнослужащих она не сможет. 23 января Цуканова вместе с матерями военных собиралась подавать обращения в военную прокуратуру, генпрокуратуру и Следственный комитет.

Ранее полиция уже неоднократно пыталась задерживать Ольгу Цуканову. Как передает телеграм-канал издания 7×7, 8 декабря 2022 года полицейские задержали ее машину в Самарской области перед поездкой в Москву. Формальным поводом для остановки машины стала проверка на предмет наличия наркотиков. Цуканова везла в Москву документы, собранные активистками. 9 декабря на одну из находившихся в машине женщин, журналистку Светлану Белову, был составлен протокол по статье о распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП). Пока все трое были в отделе полиции, у машины, на которой они приехали, спустили шины.

В январе самарские полицейские попросили документы Цукановой, когда она, по ее словам, «пришла посмотреть на митинг в память о погибших мобилизованных в Макеевке».

Кто такая Ольга Цуканова?

Жительница Самары Ольга Цуканова является одним из инициаторов создания «Совета матерей и жен» – движения, спонтанно возникшего после объявления в России мобилизации. Сын Цукановой летом поступил на срочную службу в Астраханскую область. Ему дважды предлагали подписать контракт, чтобы отправить его воевать в Украину. 23 сентября на своей странице «Вконтакте» она выложила видео, в котором поделилась переживаниями, предложила объединяться и всех пригласила в телеграм-канал «Совет матерей и жен».

14 ноября активистки совета пикетировали в Петербурге у здания штаба Западного военного округа, чтобы передать свои требования военным. После этого активистки сообщали, что за ними организовали слежку.

Ольга Цуканова несколько раз заявляла, что «Совет матерей и жен» является частью организации «Общенародный Союз возрождения России» (ОСВР). На ее лидера Светлану Ладу-Русь заведено уголовное дело, и она находится в международном розыске. На сайте ОСВР сообщается, что целью организации является объединение граждан для восстановления СССР и построения его в обновленном виде на основе принципов народовластия. Некоторые СМИ называют ОСВР сектой и указывают на приверженность ее участников теориям заговора. Так, телеграм-канал SOTA указывает, что «до начала мобилизации сектанты Лады-Русь направляли свою силу на борьбу с антиковидными ограничениями, следами от самолетов в небе (считая их распылениям яда над городами) и продвигали идеологию "граждан СССР", заявляя о себе как о "живых, живорожденных людях", не подчиняющихся корпорации "Российская Федерация"». В ролике «Кто и зачем прессует Совет Матерей и Жен?» Ольга Цуканова озвучила позицию своей организации, согласно которой война России и Украины является плодом заговора третьей силы.

25 ноября Путин провел встречу в Ново-Огарево с матерями и женами военнослужащих. Никто из участниц «Совета матерей и жен» туда приглашен не был. 27 ноября в День матери группу «Вконтакте» «Совета матерей и жен» заблокировали.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться