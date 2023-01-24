В Новосибирске задержали отца выступившего против войны режиссера Тимофея Кулябина

Сибирь

В Новосибирске задержан бывший директор театра «Красный факел» Александр Кулябин. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о «растрате». Об этом во вторник, 24 января, сообщает издание «Тайга.инфо». Его сын, Тимофей Кулябин, был главным режиссером этого же театра, однако выступил против войны и уехал из страны.

Реклама Читать далее

«Возбуждено уголовное в отношении бывшего директора драматического театра Красный факел, — сообщили в областной прокуратуре. — Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного часть 4 статьи 160 УК (растрата денежных средств в особо крупном размере)». Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено при участии ФСБ и МВД.

Последние 23 года театр «Красный факел» возглавлял Александр Кулябин. Заместителем директора была его жена Ирина. Их сын Тимофей Кулябин — известный театральный режиссер, был главным режиссером «Красного факела» с 2015 по апрель 2022 года. Он также получил известность после постановки оперы «Тангейзер», которая вызвала возмущение православных радикалов.

Источник издания НГС в силовых структурах пояснил, что Кулябина-старшего подозревают в незаконных выплатах своему сыну. В уголовном деле фигурирует сумма более 1,8 миллиона рублей. В прокуратуре Новосибирской области также уточнили, что дома у Кулябина прошел обыск, ущерб оценивается в 1,8 млн рублей. Мужчина задержан.

Министерство культуры Новосибирской области уволило Александра Кулябина с поста директора театра в конце декабря 2022 года. Незадолго до этого из репертуара театра убрали по «техническим причинам» постановки Тимофея Кулябина, несмотря на то, что многие из них получали главную театральную премию России «Золотую маску».

Сам Тимофей ушел с должности главного режиссера «Красного факела» в феврале 2022-го после того, как выступил против российского вторжения в Украину. В настоящее время он работает в Европе. Новость о задержании своего отца Кулябин-младший прокомментировал в фейсбуке стихотворением «Инструмент» Варлама Шаламова.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться