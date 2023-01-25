Мосгорсуд ликвидировал старейшую российскую правозащитную организацию — Московскую Хельсинкскую группу

Россия

Московский городской суд удовлетворил иск министерства юстиции России о прекращении деятельности Московской Хельсинкской группы (МХГ), старейшей правозащитной организации России. Об этом в среду, 25 января, сообщает «Медиазона». На принятие решения судье потребовалось 20 минут.

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Поводом для иска Минюста в отношении МХГ стало то, что организация вела деятельность за пределами московского региона. Речь идет о наблюдениях на судах, обращениях к региональным властям, участие в мероприятиях региональных партнеров организации. Кроме того, по мнению обвинения, устав группы не соответствует требованиям законодательства, и МХГ в ходе внеплановой проверки Минюста не предоставила полный пакет требуемых документов.

Московская Хельсинкская группа подала встречный иск и попросила признать незаконными требования прокуратуры Москвы о внеплановой проверке и аналогичное решение Минюста о необходимости проверки. Ведомства не объяснили ее необходимость, несмотря ограничения внеплановых проверок в 2022 году.

МХГ никогда не скрывала, что работает по всей стране и обращалась во все органы власти. «Мы — объединение граждан. Да, региональное. Это не умаляет и не отменяет наши права. Но все это для Минюста не имеет значения, потому что их функция — покарать, наказать, — заявил в суде адвокат и сопредседатель МХГ Дмитрий Макаров. Права граждан распространяются и на права объединений граждан. Мы объединяем свободных людей».

Московская Хельсинкская группа была создана в 1976 году, после международного совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, когда в 1975 году представители стран Варшавского договора и западных государств — в том числе СССР и США — собрались в Финляндии, где подписали Хельсинкские соглашения — документ, в котором была закреплена договоренность стран соблюдать права и свободы своих граждан.

С момента образования МХГ подвергалась постоянным преследованиям со стороны властей. С 1976 по 1982 год были арестованы и приговорены к разным срокам заключения или ссылки восемь членов МХГ, еще шестеро были вынуждены эмигрировать. Долгие годы МХГ возглавляла известная правозащитница Людмила Алексеева. Она руководила группой с 1996 года до своей смерти в 2018 году.

Год назад в России ликвидировали «Международный Мемориал», историко-просветительскую, благотворительную и правозащитную организацию, которую Генпрокуратура обвинила в нарушении закона об иностранных агентах, создании лживого образа СССР и обелении нацистских преступников.

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