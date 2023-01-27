В Москве заочно осудили на 8 лет колонии майора полиции Олега Кашинцева за посты о войне РФ против Украины

Басманный суд Москвы 27 января заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего майора полиции Олега Кашинцева по статье о военной цензуре 207.3 УК. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил: решение по делу Кашинцева «открывает тренд на заочные приговоры по статье 207.3 УК».

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О приговоре суда, который полностью удовлетворил требование прокурора, сообщил проект «Сетевые свободы», подчеркнув, что это первый заочный приговор по статье, которая карает за распространение сведений об армии РФ, которые власти считают «заведомо ложными». Олега Кашинцева, который покинул РФ, также лишили звания майор полиции и права администрировать социальные сети.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил: решение по делу Кашинцева «открывает тренд на заочные приговоры по статье 207.3 УК».

Дело на Кашнцева завели из-за постов в телеграме и инстаграме. Одна из публикаций содержала видеозапись допроса российского летчика, сбитого в Украине. Второй пост состоял из коллажа — фото Владимира Путина, Адольфа Гитлера и знака равно — и подписи с критикой войны в Украине и действий российского президента. «Ложными» обвинение назвало утверждения о том, что РФ ведет войну в Украине и намерена захватить ее территорию, что армия РФ уничтожает гражданское население, а российские военные совершают убийства мирных жителей, пытки, изнасилования и мародерства.

Бывшему полицейскому вменили распространении «заведомо ложных сведений» о российских военных по мотиву ненависти — пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК (с наказанием от 5 до 10 лет лишения свободы).

Олега Кашинцева суд заочно арестовал еще в мае прошлого года. В начале декабря стало известно, что «Интерпол» отказался выполнить запрос РФ о его экстрадиции. Как сообщал проект Agentura, «Интерпол» отклонил российские запросы об экстрадиции еще нескольких фигурантов дел по статье 207.3 УК: журналистов Александра Невзорова, Андрея Солдатова, блогерши Вероники Белоцерковской. «Интерпол» посчитал их преследование политически мотивированным. Дела Невзорова и Белоцерковской, покинувших РФ, сейчас рассматривают российские суды.

Олег Кашинцев — майор полиции в отставке из Рыбинска Ярославской области, проработал в полиции 18 лет, 14 лет — в уголовном розыске. В 2019 году вышел в отставку, формально — по выслуге лет. Позже он признавался журналистам, что оставил службу по политическим убеждениям. Так, в интервью изданию «7х7» Кашинцев рассказывал, что на это решение повлияли события 2019 года, в том числе недопуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и «московское дело», которое власти завели после массовых протестов по этому поводу.

В феврале 2020 года Олег Кашинцев участвовал в шествии памяти Бориса Немцова в Москве, в январе и апреле 2021-го в Рыбинске — в акциях в поддержку Навального, арестованного при возвращении в РФ из Гемрании. Его задерживали, но суд прекратил административное дело. Кашинцев также отсудил у МВД 20 тысяч рублей за незаконное задержание на несогласованном митинге в поддержку Навального 31 января.

В декабре 2021 года Кашинцева задержали на Красной площади в Москве: в полицейской форме он проводил одиночный пикет с плакатом «Свободу Навальному! Putin is a killer». Тогда на него составили два протокола по статьям о нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и незаконном ношении форменной одежды (статья 17.12 КоАП).

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