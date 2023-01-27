«Не имеем права сдаться и замолчать»: что будет с изданием «Медуза», объявленным в РФ вне закона?

Цензура в России

Генпрокуратура РФ в четверг, 26 января, объявила базирующееся в Латвии русскоязычное издание «Медуза» «нежелательным». Речь идет о том, что на территории РФ деятельность популярного независимого СМИ выводится из правового поля. Уголовное преследование грозит не только журналистам «Медузы», но может грозить и ее читателям. Редакция «Медузы» заявила, что «не имеет права сдаться и замолчать» и продолжит свою работу.

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Популярный русскоязычный портал «Медуза», созданный в Латвии в 2014 году, власти РФ объявили «иностранным агентом» в апреле 2021 года. Сайт «Медузы» был заблокирован «Роскомнадзором» в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной военной интервенции РФ в Украину. Отныне «Медузу» признали в РФ еще и «нежелательной организацией». Это означает, что работа «Медузы» в России запрещена, а за «участие в деятельности» и финансировании издания грозит уголовная ответственность.

Генпрокуратура РФ в своем заявлении о признании «Медузы» «нежелательной организаций» написала, что якобы «установлено», что работа «Медузы» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Никаких подробностей и объяснений в этом заявлении не приводится.

Генпрокуратуру РФ в 2015 году наделили правом присваивать статус «нежелательных» любым иностранным или международным неправительственным организациям, если ведомство сочтет, что они представляют угрозу «основам конституционного строя РФ», «обороноспособности страны или безопасности государства».

До «Медузы» статус «нежелательной организации» в РФ уже присваивали СМИ. Речь идет об изданиях, специализирующихся на журналистских расследованиях: «Проект», «Важные истории», The Insider, Bellingcat и Центре исследования коррупции и преступности (OCCRP). Ряд изданий выпустили с редакционными заявлениями в поддержку «Медузы».

Чем грозит статус «нежелательной организации»?

Согласно российскому закону, «Медузе» теперь запрещено открывать в России свои подразделения, проводить денежные операции, а главное — распространять информационные материалы. Закон РФ запрещает в принципе распространять материалы «нежелательных организаций», что ставит под угрозу читателей «Медузы».

За нарушение российских законов о «нежелательных организациях» грозит административная или уголовная ответственность. Максимальное наказание за «участие в деятельности» — четыре года колонии, за сбор средств — пять лет, за организацию работы — шесть лет. Если за «участие в деятельности» сначала можно отделаться административным штрафом (а уголовное преследование грозит только в случае повторного нарушения) уголовная статья грозит сразу по обвинениям в финансировании или организации работы.

Кроме того, в июле 2022 года в РФ вступили в силу поправки, согласно которым привлечь к уголовной ответственности за участие в «нежелательной органиации», финансовую помощь ей или организацию ее работы можно не только тех, кто делал это на территории РФ, но и тех, кто занимался этим за границей. Центр защиты прав СМИ отмечает, что нарушением может считаться даже присуствие на мероприятии организации.

Участием в деятельности считается и распространение информации «нежелательной органиацации», в том числе в соцсетях. Де-факто за репост материала «Медузы» могут наказать по административной статье, а при повторном репосте может грозить и уголовная. Случаи привлечение к ответственность за распростраение читателями материалов «нежелательных организаций» уже были.

«„Медуза“ работала, работает и будет продолжать работать»

В связи с объявлением «нежелательной» в России «Медуза» выпустила заявление, где говорится, что редакции страшно за своих читателей, за тех, кто много лет сотрудничал с «Медузой», за близких и друзей. Тем не менее редакция подчеркнула, что верит в то, что делает, верит в свободу слова и «демократическую Россию». «Чем сильнее давление, тем жестче мы ему противостоим. (…) Мы не имеем прав сдаться и замолчать», — говорится в публикации.

«Мы верим в солидарность. Нас вдохновляют наши коллеги из других изданий, уже объявленных в России „нежелательными“ — но не прекративших свою работу. Для нас очень важна поддержка наших коллег из СМИ и НКО, сопротивляющихся российским властям», — отмечает редакция.

На сайте «Медузы» также вышел подробный материал с советами о том, как продолжать читать и поддерживать издание, не подвергая себя опасности. Он обращен в первую очередь к людям, читающим «Медузу» в России.

Редакция «Медузы» советует людям, находящимся в России или планирующим туда ездить, среди прочего удалить все репосты материалов «Медузы», причем не важно, когда они были сделаны.

Центр защиты прав СМИ объясняет, что публикации в интернете считаются «длящимся правонарушением»: срок давности по ним отсчитывается не с момента публикации, а с момента обнаружения правоохранительными органами.

«„Медуза“ работала, работает и будет продолжать работать — такое редакционное решение. Мы, естественно, сделаем все, чтобы наши читатели могли нас читать, но не рисковали при этом ни своими деньгами, ни безопасностью, ни своей свободой, ни своими нервами», — сказала в комментарии «Би-би-си» сооснователь и гендиректор «Медузы» Галина Тимченко. По ее словам, редакция понимает, что будет довольно много людей, которые не смогут больше сотрудничать с «Медузой», и работать станет тяжелее.

Гендиректор «Медузы» Галина Тимченко AP - Alexander Zemlianichenko

С четверга «Медуза» перестала маркировать свои собственные публикации плашкой «СМИ-иноагент» на сайте и в соцсетях, а также перестала маркировать таким образом публикации других организаций и людей, объявленных в РФ «иноагентами». Ранее издание подчинялось этому требованию российских властей и продолжало это делать уже и после блокировки в России.

«Медуза» — популярное независимое русскоязычное СМИ, запущенное в Риге в 2014 году. Костяк журналисткого коллектива на момент запуска составили журналисты, уволившиеся из подвергшегося цензуре интернет-издания Lenta.ru.

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