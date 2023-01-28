Минюст РФ объявил «иноагентами» солиста Little Big Илью Прусикина и верховного ламу Калмыкии Эрдни Омбадыкова

Министерство юстиции РФ в пятницу, 27 января, снова пополнило реестр «иностранных агентов». Среди прочих в него включили солиста панк-группы Little Big Илью Прусикина, участницу «Феминистского антивоенного сопротивления» Дарью Серенко и верховного ламу Калмыкии Эрдни Омбадыкова (Тэло Тулку Ринпоче).

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По версии минюста РФ Илья Прусикин «получал поддержку от иностранных источников», давал концерты в «недружественных странах» с призывами остановить войну против Украины и распространял «фейки» о российской власти.

Фронтмен Little Big Илья Прусикин, солистка Софья Таюрская и другие участники музыкального коллектива уехали из России после начала вторжения в Украину и обосновались в США. В июне прошлого года группа выпустила антивоенный клип на песню Generation Cancellation. Илья Прусикин неоднократно высказывался против нападения РФ на Украину и против режима Владимира Путина.

Комментируя свое попадание в список «иноагентов» российского минюста Прусикин написал в инстаграм-сторис, что у него имеется «совесть, собственное мнение, позиция против правительства РФ», а также «позиция против войны в Украине и свобода слова».

Помимо Ильи Прусикина в реестр «иностранных агентов» в России были внесены и другие популярные исполнители: Монеточка, Оксимирон, Фейс, Моргенштерн, Noize MC.

В список «иноагентов» минюст РФ накануне внес также фемактивистку Дарью Серенко, заявив, что она собирала деньги в поддержку Украину, «пропагандировала ЛГБТ-отношения», а также «возглавляет» «Феминистское антивоенное сопротивление», которое ранее уже внесли в реестр.

Дарья Серенко подчеркнула, что не будет сопровождать каждую свою публикацию «иноагентской» плашкой, как того требует российское законодательство.

В реестр «иноагентов» 27 января власти РФ добавили также американца Эрдни Омбадыкова (Тэло Тулку Ринпоче), официального представителя Далай-ламы XIV в. России, Монголии и СНГ, верховного ламу Калмыкии. В начале октября Омбадыков напрямую осудил нападение РФ на Украину и заявил о правоте украинской стороны в этом конфликте. «Украинская сторона, конечно, права. Она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ», — сказал он в эфире ютьюб-канала «Алхимия души». Он также сказал, что уехал из России весной 2022 года.

В список «иноагентов» попали также татарский активист Рафис Кашапов, журналист The Moscow Times Фидель Агумава и две НКО: Фонд развития цифровых прав и «Философия ненасилия».

С 1 декабря в России действует новый закон об «иностранных агентах», позволяющий признать «иноагентом» любого, кто, с точки зрения власти РФ, попал под «иностранное влияние», факт иностранного финансирования устанавливать не обязательно. С 1 декабря минюст РФ веден единый реестр «иностранных агентов», в который объединили четыре ранее действоваших списка. На данный момент в нем боле 500 людей и организаций.

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