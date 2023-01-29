Умерла Елена Дьякова, одна из создательниц «Новой газеты»

Умерла Елена Дьякова, выдающийся театральный и литературный критик. Она была одной из тех, кто создавал «Новую газету» в 1993 году, и определял ее лицо и содержание на протяжении трех десятилетий.

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Тексты Дьяковой — особый вид искусства, каждый она сопровождала заголовками, который ни с чем нельзя было спутать.

«Надо возделывать свой вишневый сад», «Возвращение царя в головах», «К нам едет Мефистофель», «Родина-мать с человеческим лицом», «На той единственной, Троянской», «„Титаник“ класса „Волга-Волга“», «Уже и Лопахин выглядит Гамлетом», «Князь Мышкин, врач палаты № 6», «Пиквикский комеди-клаб», «Апокалипсис, швейцарское качество», «Вы любите ли сюр?», «Нацпроект „Манилов и Собакевич“», «Партизаны Арденнского леса», «В руинах ищут краеугольный камень», «Проткнут орденом Ленина», «Проза между Китежем и коттеджем», «Я Лира посвятил народу своему», «Шесть миллиардов персонажей в поисках автора», «Оранжевая угроза черному квадрату», «Плавание в кандалах — вольным стилем», «Дым Отечества густ — дрова сырые»…

«Она принадлежала прекрасному ненадежному серебряному прошлому. И речь ее завораживающая „Милые барышни…“, и наряды нездешние, и украшения…», — написала Лариса Малюкова по следам постигшего редакцию горя.

Дьякова обладала тончайшим даром понимания окружающего мира, событий и людей. Мудро-ироничным даром. В сочетании с невероятной, естественной образованностью. И добротой нездешней.

В последнее время она писала хроники своей выдающейся семьи. «Аносовы». Когда-то эта книга должна стать богатейшим сценарием для фильма об истории России 19-го-20-х веков. Истории, которая могла быть не такой трагической и страшной, если бы главную роль в ней играли Аносовы.

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