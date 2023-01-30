В программу российских школ войдут военные действия России в Украине

Украинские дети учатся онлайн. Импровизированный класс, построенный из деревьев, кирпичей и пластика, находится на единственном холме в деревне, где ловит интернет. Харьковская область, Украина. 13 января 2023.

В России в школьные учебники истории под термином «СВО» войдет война, развязанная РФ в Украине. Новые пособия разрабатываются к следующему учебному году. Старшеклассникам разъяснят «цели» российских военных действий. При этом «цели и задачи», поставленные российским руководством перед армией, неоднократно менялись — от «денацификации» до «десатанизации» и от свержения «киевского режима» до «освобождения Донбасса».

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О том, что старшеклассники российских школ будут изучать военные действия в Украине, заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на лекции студентам и преподавателям Московского государственного областного педагогического университета.

«Разрабатывается новый учебник истории, <...> где будут подробно изложены причины и еще раз задачи. Поэтому учебник будет готов для старших классов уже в марте», — сказал он.

7 декабря 2022 президент РФ Путин поручил администрации и правительству принять шаги по созданию нового комплекта учебников истории, назвав это «вопросом общенационального значения». Рабочую группу по разработке нового учебника возглавил помощник президента и экс-министр культуры Владимир Мединский.

Секретарь генсовета «Единой России» и вице-спикер Совета федераций Андрей Турчак ранее сказал, что в России выпустят «правильный учебник истории», в котором будут главы о войне в Украине и рассказы о «подвигах» российских военных. Представители Российского военно-исторического общества заявили, что в новом учебнике «учащимся будут представлены героические подвиги наших предков начиная с Древней Руси и до специальной военной операции».

Остается нераскрытым, как создатели учебников будут освещать «причины и задачи» нападения на Украину. С 24 февраля 2022 задачи, которые российское руководство ставило перед армией, неоднократно менялись — от «денацификации» Украины до «десатанизации». Менялись и географические претензии России — от смены «киевского режима» до «освобождения Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России»

7 января Совет Федерации РФ также направил министерству просвещения предложение сделать обязательными к прочтению в школах произведения советской литературы, в том числе «Молодую гвардию» Александра Фадеева и «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, а также рассказы о пионерах-героях.

Одновременно из школьной программы по литературе уберут книги, которые «не прошли испытание временем». Убрать из программы «Архипелаг ГУЛАГ» попросили российские депутаты. Депутат Дмитрий Вяткин, в частности, объяснил это предложение тем, что в книге Солженицына «факты высосаны из пальца, придуманы».

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