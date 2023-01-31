В России суд впервые вынес приговор по статье о теракте за поджог военкомата

В Ханты-Мансийском автономном округе Центральный окружной военный суд 31 января приговорил Владислава Борисенко к 12 годам колонии строгого режима.

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В ХМАО Центральный окружной военный суд приговорил Владислава Борисенко к 12 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС. Его признали виновным в совершении теракта по предварительному сговору. Обвинение просило для Борисенко 13 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, в мае 2022 года Владислав Борисенко снимал на камеру, как его знакомый Василий Гаврилишен забросал здание военкомата коктейлями Молотова, пишет «Коммерсант».

Сначала мужчин обвинили в умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганстве, но в декабре суд переквалифицировал дело Борисенко и Гаврилишена на теракт. Их дела были разделены в производстве и рассматривались отдельно. Обвиняемые признали вину, но не согласились с изменением статьи. По их словам, в телеграме им предложили денежное вознаграждение за нападение на военкомат.

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