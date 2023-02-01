Тренд на заочные приговоры: Александра Невзорова осудили в РФ по статье о военной цензуре 207.3 УК

Журналиста и публициста Александра Невзорова, покинувшего Россию, заочно приговорили в Москве к 8 годам колонии по статье 207.3 УК, ставшей инструментом военной цензуры. Приговор Невзорову 1 февраля вынесли за его публичные оценки российских бомбардировок Мариуполя и убийств мирных жителей Бучи. В прошлую пятницу в Москве также заочно осудили на 8 лет по статье 207.3 майора полиции в отставке Олега Кашинцева. В России уже наметился «тренд на заочные приговоры» противникам войны по данной статье, ставшей инструментом военной цензуры.

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Басманный суд в Москве 1 февраля заочно приговорил журналиста и публициста Александра Невзорова к 8 годам колонии общего режима по части 2 статьи 207.3 УК, которая позволяет наказывать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ (любые сведения, кроме официальных). Накануне обвинение запрашивало для Невзорова, уехавшего из России после вторжения армии Путина в Украину, 9 лет колонии.

Дело против знаменитого журналиста возбудили еще в марте 2022 года за его публикации (в инстаграме, телеграме и личном Youtube-канале с почти 2 млн подписчиков) о российском ударе по родильному дому в Мариуполе и убийствах мирных жителей украинской Бучи во время оккупации города силами РФ.

Ему вменили действия «по мотивам политической или идеологической ненависти или вражды», что позволяет суду ужесточить наказание: вторая часть статьи 207.3 предусматривает заключение от 5 до 10 лет (при минимальном сроке по первой части до 3 лет).

На заочный приговор Александр Невзоров ответил напоминанием о тех, кто в России за свои слова и убеждения получили реальные сроки и «кого пытают и унижают кошмаром русской тюрьмы».

27 января тот же Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии бывшего майора полиции Олега Кашинцева по той же самой статье о военной цензуре.

Глава правозащитной группы «Агора» юрист Павел Чиков тогда отметил: решение по делу Кашинцева «открывает тренд на заочные приговоры по статье 207.3 УК» в отношении покинувших Россию противников войны.

За антивоенные высказывания реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин. Горинова приговорили к почти 7 годам колонии, Яшина — сроку 8,5 лет.

Александр Невзоров, жестко критиковавший и высмеивавший в последние годы режим Путина, после начала вторжения РФ в Украину покинул Россию. В апреле минюст включил его в реестр «иноагентов». В мае публициста объявили в розыск и заочно арестовали. В июне суд также арестовал земельный участок Невзоров на берегу Финском залива под Санкт-Петербургом.

В декабре 2022 года Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции Невзорова, а также журналиста Андрея Солдатова (главред издания Agentura.Ru, посвященного работе ФСБ и спецслужб РФ), бывшего полицейского Олега Кашинцева и блогерши Вероники Белоцерковской.

Дело Белоцерковской, которую также обвиняют за ее антивоенную позицию по статье 207.3, сейчас рассматривает российский суд. Ее имущество в РФ арестовано.

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