Основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую заочно осудили в РФ на девять лет за антивоенные посты по статье 207.3 УК

В России суд вынес новый заочный приговор по статье 207.3 УК РФ о так называемых «военных фейках». Басманный районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима за антивоенные высказывания уехавшую из России основательницу петербургского журнала «Собака.ru», блогершу Веронику Белоцерковскую.

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В сообщении объединенной пресс-службы московских судов о приговоре указано, что Белоцерковская признана виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Эта статья позволяет наказывать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ (любых сведений, кроме официальных). Белоцерковской вменили действия «по мотивам политической или идеологической ненависти или вражды», что позволяет суду ужесточить наказание: вторая часть статьи 207.3 предусматривает заключение от 5 до 10 лет (при минимальном сроке по первой части до 3 лет). Суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора, назначив основательнице журнала «Собака.ru» 9 лет колонии.

Согласно вердикту, Белоцерковской также пять лет (после отбытия наказания) запрещено вести сайты и аккаунты в соцсетях.

Приговор вынес Басманный районный суд Москвы, который недавно заочно приговорил к 8 годам заключения за антивоенные высказывания уехавших из РФ журналиста и публициста Александра Невзорова имайора полиции в отставке Олега Кашинцева.

Дело против Белоцерковской возбудили 16 марта прошлого года, в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и вскоре после введения в УК статьи 207.3, ставшей инструментом военной цензуры. Журналистку и блогера преследовали за антивоенные посты в Instagram о действиях армии РФ в Украине, в том числе об уничтожении украинских городов и гражданского населения в ходе боевых действий.

Вероника Белоцерковская уехала из России во Францию. В мае прошлого года ее объявили в международный розыск, а 24 мая Басманный суд заочно ее арестовал. В апреле тот же суд арестовал недвижимость блогера. В июле Белоцерковскую внесли в реестр «иностранных агентов». Судьба арестованной недвижимости Белоцерковской остается неизвестной и будет раскрыта в мотивировочной части приговора, сообщила изданию SOTA адвокат Белоцерковской по назначению Эльвира Кашигина.

В декабре 2022 года стало известно, что Интерпол отказался выполнить запрос РФ об экстрадиции Невзорова, Белоцерковской, а также журналиста Андрея Солдатова (главред издания Agentura.Ru, посвященного работе ФСБ и спецслужб РФ) и бывшего полицейского Олега Кашинцева.

За антивоенные высказывания самые жестокие реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин. Горинова приговорили к 7 годам колонии, Яшина — сроку 8,5 лет.

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