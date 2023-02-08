Обвинение запросило 23 года колонии для экс-губернатора Хабаровского края Фургала

Дело Фургала

Государственное обвинение запросило 23 года колонии для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Присяжные сочли его виновным в организации заказных убийств и признали не заслуживающим снисхождения ни по одному из эпизодов уголовного дела. 52-летний политик ранее называл процесс против него «полностью заказным», а арест Фургала вызвал волну протестных акций в Хабаровске в 2020 году.

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«Прошу окончательно назначить Фургалу наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в колонии строгого режима», — заявил один из гособвинителей, слова которого приводит газета «Ведомости».

Коллегия присяжных вынесла свое решение 2 февраля. Фургала признали виновным в организации двух убийств предпринимателей, а также в покушении на убийство.

Согласно версии обвинения, Сергей Фургал организовал преступную группу, в 2004–2005 годах совершившей покушение на убийство бизнесмена Александр Смольского, а также убийство Евгения Зори и Олега Булатова. Задержали же Фургала лишь в июле 2020 года — его отправили в Москву, где арестовали. Политик содержится в следственном изоляторе «Лефортово».

Вину Сергей Фургал не признал. Эксперты говорят, что дело Фургала является политическим. Как пишет Би-би-си со ссылкой на политолога Виталия Иванова, уголовный процесс в отношении бывшего губернатора связан с его выигрышем на выборах главы региона — он якобы «пообещал очень серьезным людям, что не будет претендовать на победу, что сольет кампанию». Источники Би-би-си в администрации президента утверждали, что арест произошел из-за отказа Фургала сложить полномочия губернатора по собственному желанию.

Арест Фургала вызвал многочисленные акции протеста в Хабаровске. Они проходили с июля 2020 года по субботам. Речь идет об одной из крупнейших волн протеста в регионах в России за последние десятилетия. В Хабаровске летом на выступления против ареста политика выходили десятки тысяч человек.

Акции протеста в Хабаровске собирали десятки тысяч человек, но не привели к освобождению бывшего губернатора AFP - ALEKSANDR YANYSHEV

С сентября 2021 года губернатором Хабаровского края стал уроженец Самары, бывший депутат Госдумы, представитель ЛДПР Михаил Дегтярев. До этого после ареста он исполнял обязанности губернатора.

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