Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии

Россия

Сергей Фургал на оглашении приговора в Московском областном суде. Россия, 10 февраля 2023 г.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает издание «Медиазона».

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Приговор огласил судья Люберецкого суда Геннадий Цой на выездном заседании в Московском областном суде. Политика признали виновным в заказных убийствах конкурентов в 2004 и 2005 годах, когда тот занимался бизнесом. 2 февраля коллегия присяжных признала Фургала виновным по всем пунктам обвинения. Прокурор требовал приговорить обвиняемого к 23 годам колонии строгого режима.

Другие фигуранты уголовного дела — бывший помощник Фургала Андрей Карепов, предприниматель Андрей Палей и бывший сотрудник аэропорта Южно-Курильска Марат Кадыров — приговорены к 21, 17 и 9,5 годам колонии соответственно. Адвокаты подсудимых заявили, что будут добиваться отмены приговора и оправдания своих подзащитных.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали летом 2020 года. Его уголовное преследование вызвало массовые многомесячные протесты в регионе. Сам политик связывал свое дело с конфликтом с бывшим партнером братьев Ротенбергов. За время ареста ему также предъявили обвинение в создании преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

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