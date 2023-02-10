МИД Молдовы вызвал посла России из-за пролета российской ракеты над территорией страны

война

Фото для иллюстрации. 14 января МВД Молдовы опубликовало фото с обломками ракеты, упавшей в поле в селе Ларга на севере Молдовы в результате боевых действий в соседней Украине.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России для дачи объяснений по поводу российской ракеты, которая пролетела над территорией страны. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Ранее Минобороны страны подтвердило сообщение украинских властей о российской ракете, пролетевшей через воздушное пространство Молдовы.

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«Ответственные структуры обнаружили ракету в 10:18, она пересекла воздушное пространство Молдовы над населенным пунктом Мокра в Приднестровье, а затем над населенным пунктом Косэуцы Сорокского района, в сторону Украины. Министерство обороны внимательно следит за ситуацией в регионе и решительно осуждает нарушение воздушного пространства Молдовы», — говорится в заявлении Минобороны.

МИД Молдовы вызвал российского посла, чтобы «указать российской стороне на недопустимость нарушения нашего воздушного пространства». «Это абсолютно неприемлемо для нашего народа. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить военную агрессию, которая приводит к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Даниел Водэ.

Ранее о российской ракете сообщил глава Николаевской области Виталий Ким.

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее сообщал, что две российские крылатые ракеты «Калибр» пересекли границу Украины с Молдовой в 10:18, а «ориентировочно 10:33 утра эти ракеты вошли в воздушное пространство страны-члена НАТО Румынии, после чего вновь вошли в воздушное пространство Украины в пункте пересечения границ трех государств». По информации ВСУ эти ракеты были выпущены из акватории Черного моря.

Позже Минобороны Румынии уточнило, что воздушное пространство страны не было нарушено. Система воздушного наблюдения ВВС Румынии зафиксировала воздушную цель (скорее всего крылатую ракету), запущенную из акватории Черного моря с российского корабля. Она вошла в воздушное пространство Молдовы, а затем вновь в воздушное пространство Украины. Ближайшая точка траектории цели к воздушному пространству Румынии была зафиксирована примерно в 35 км к северо-востоку от границы.

Это не первая российская ракета, пересекающая молдавское воздушное пространство. Так, 10 октября прошлого года три ракеты пролетели через воздушное пространство Молдовы. Также сообщалось о трех случаях, когда обломки ракет после бомбардировок Украины падали на территории Молдовы.

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