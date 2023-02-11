Власти РФ объявили Земфиру «иностранным агентом»

Министерство юстиции России внесло в список «иностранных агентов» еще восемь человек, в том числе певицу Земфиру.

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В заявлении минюста РФ говорится, что Земфиру внесли в список «иноагентов» из-за того, что она выступала в поддержку Украины, давала концерты в странах, объявленных в РФ недружественными, с призывами против российского вторжения в Украину, и «получала поддержку от иностранных источников».

В российский реестр «иноагентов» также добавили политика Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова, ЛГБТ-активистку Александру Казанцеву, создательницу центра «Насилию.нет» Анну Ривину, журналиста Сергея Асланяна, исследователя статистики выборов Сергея Шпилькина, дальневосточную активистку Татьяна Назамбаеву.

Минюст привел свои привычные объяснения относительно причин включения в список «иноагентов»: выступления против нападения РФ на Украину, распространение информации от других «иноагентов», негативные высказывания о госорганах РФ, «пропаганда» ЛГБТ и так далее.

Для Сергея Шпилькина выделена отдельная причина. По версии минюста РФ, он «предпринимал попытки дискредитировать избирательную систему РФ». В октябре к электоральному аналитику пришли с обыском, который прошел одновременно с обысками у членов движения по наблюдению за выборами «Голос», которое также внесено в реестр «иноагентов».

На днях стало известно, что в России возбудили первое уголовное дело по обновленной редакции статьи о неисполнении требований к «иноастранным агентам» (ч.2 ст. 330.1 УК РФ). Это дело завели на координатора движения «Голос» из Твери Артема Важенкова, сообщил правозащитник Павел Чиков. Ранее ему дважды назначили штраф за неуказание статуса «иноагента» в соцсетях. Активист находится за пределами России.

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