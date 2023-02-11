Шли «по звездам»: Марина Овсянникова рассказала французским журналистам о побеге из России

Марину Овсянникову во Франции считают одним из символов борьбы с российской пропагандой — ее выступление с плакатом в эфире «Первого канала» в начале войны для СМИ почти стало синонимом протеста в России. В России Овсянникову обвиняют в распространении «фейков» про армию. По этой статье бывшему редактору государственного телеканала грозит до десяти лет лишения свободы. В октябре она покинула Россию, сбежав из-под домашнего ареста, но как именно ей удалось покинуть страну, было неизвестно до сих пор.

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Пресс-конференция с участием Марины Овсянниковой в сопровождении главы «Репортеров без границ» Кристофа Делуара привлекла большое внимание как французской, так и европейской прессы. Выступление бывшего редактора «Первого канала» транслировали в прямом эфире, а из зала вопросы задавали журналисты самых популярных СМИ Франции.

В офисе «Репортеров без границ» Овсянникова рассказала о сложном, но удавшемся побеге из России — и том, как она относится к Владимиру Путину и российской пропаганде. Но первые ее слова были обращены к Украине и украинцам.

«Мы встречаемся сегодня в очень трагический день, потому что прямо с самого утра российские войска обстреливают всю территорию Украины. Хочу выразить неимоверную поддержку героическому народу Украины. Они сражаются уже почти год за свою землю и наше будущее, они сражаются за будущее всего цивилизованного мира. Я желаю им только победить и вернуть все свои территории. Только тогда мы сможем говорить о том, что рухнет преступный путинский режим, и Россия сможет избавиться от путинизма».

В этот день Россия провела ракетный удар по территории Украины, было запущено порядка 70 ракет и семи дронов.

Мария Овсянникова, как она рассказала на пресс-конференции, решилась на побег в ночь с пятницы на субботу, «когда все правоохранители сидят на даче с водкой и шашлыками». «У нас было два дня, чтобы уехать с территории России. И слава Богу, что это получилось. Мы сменили семь автомобилей», — сказала Овсянникова.

О деталях того, как бывший редактор пересекала границу России, журналистам почти ничего не рассказали, сославшись на соображения безопасности. Известно лишь, что в последний момент машина с Овсянниковой застряла в грязи там, где не работала сотовая связь. Блуждать по вспаханному полю пришлось несколько часов, а ориентировались сопровождающие журналиста «по звездам».

Электронный браслет Овсянникова перерезать и вовсе забыла — от него бывший редактор « Первого канала » избавилась уже во втором автомобиле.

В офисе «Репортеров без границ» заверили, что операция по вывозу Овсянниковой из России была организована без поддержки спецслужб. «Репортеры» готовили побег в наиболее «узком» кругу. Для безопасности правозащитники выбрали ей кодовое имя - Ивлин (Evelyne).

Пресс-конференцию « Репортеры без границ » решили провести не сразу, а через несколько месяцев после приезда Марины Овсянниковой в Европу. Во Франции она тоже несколько раз меняла место жительства.

« Конечно, я боюсь за свою жизнь. Каждый раз, когда я говорю со своими друзьями в России, они говорят мне - что ты предпочитаешь, «Новичок», полоний или автокатастрофу?».

Марина Овсянникова получила мировую известность на 19-й день войны, войдя в кадр «Первого канала » с плакатом « Остановите войну. Вам здесь врут». До этого Овсянникова, родившаяся в Одессе, работала на «Первом » почти двадцать лет.

По словам Овсянниковой, до начала войны в Грузии новости на телеканале не были пропагандистскими. Понимание того, что программы федеральных каналов все дальше отдалялись от стандартов журналистики, приходило к Овсянниковой постепенно, поделилась она.

Вопрос о критике Овсянниковой со стороны украинских активистов, а также российских независимых журналистов, прозвучал лишь один раз. Напомним, ее визит в Киев в мае 2022 года закончился скандалом. Там она должна была выступить с пресс-конференцией на тему «Как работает российская пропаганда», но сделать этого ей не удалось. В Киеве в искренность журналистки не поверили.

«Через несколько лет я останусь одна сама с собой наедине. Мне важнее то, что будет говорить мне моя совесть. Что я сделала в момент начала войны. Чье-то приятие или неприятие меня не особо волнует. Я самодостаточная личность, в этих условиях я поступила правильно».

В «Репортерах без границ» отметили, что для Франции — честь принять Овсянникову на своей земле, где она получила политическое убежище при поддержке президента Эмманюэля Макрона. «Марина Овсянникова — символ борьбы с российской пропагандой», — сказал Кристоф Делуар.

Сотрудники французских СМИ задавали Марине Овсянниковой вопросы не только как бывшему редактору государственного медиа, но и как политологу и эксперту по России. Журналисты интересовались, ослабились ли позиции Владимира Путина, как поменялось отношение к нему внутри Кремля и что необходимо сделать для окончания войны в Украине.

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