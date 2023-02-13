«ЧВК Вагнера» опубликовала два противоречащих друг другу видео о судьбе заключенного Якущенко

Телеграм-канал Grey Zone, близкий к «ЧВК Вагнера», в ночь на понедельник, 13 февраля, опубликовал видео с предположительной казнью заключенного, сдавшегося в плен ВСУ. Бывший заключенный и наемник группировки представился как Дмитрий Якущенко. Журналисты заподозрили, что видео могло быть фейковым. Днем 13 февраля пресс-служба Евгения Пригожина, хозяина «ЧВК Вагнера», опубликовала ролик, на котором живой Якущенко заявляет, что «был прощен» после возвращения из плена.

Реклама Читать далее

В Grey Zone утверждали, что на видео запечатлен бывший заключенный из Крыма Дмитрий Якущенко, 1978 года рождения, который подписал контракт с «ЧВК Вагнера», но через четыре дня сдался в плен ВСУ. «Как ранее и его коллега Евгений Нужин, заболел одной и той же болезнью, от которой теряешь сознание в городах Украины, то в Киеве, теперь в Днепре, а после просыпаешься в подвале на своём последнем судебном заседании», — говорится в сообщении, сопровождающем видео.

«Отправился на фронт в рядах ЧВК Вагнер. Находясь на передке, я понял, что это не моя война. Сегодня я находился на улицах города Днепра, где получил удар по голове и потерял сознание. Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить», — говорит мужчина на видео. После этих слов его начинают бить по голове кувалдой. Журналист «Медиазоны» Давид Френкель предположил, что видео — скорее всего, фейк.

Новое видео с кувалдой скорее всего фейк. Все заблюрено, но тело после удара кувалдой не реагирует вообще, как будто ничего не произошло, а затем через доли секунды после звука удара ровно заваливается назад, как будто это катана, а не кувалда. Так физические объекты не делают — Dave Frenkel (@merr1k) February 13, 2023

Днем в понедельник, 13 февраля, в ответ на запрос телеграм-канала Ксении Собчак «Осторожно, Media» пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его комментарий, а также ролик, на котором живой Дмитрий Якущенко заявляет, что «был прощен» после возвращения из плена.

«В „ЧВК Вагнера“ у каждого есть право исправить свою ошибку. Когда я попал в плен, я наговорил много разной х***и (херни), и мне до сих пор стыдно. Но это был единственный способ, чтобы выжить. Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам. Поэтому я был прощен, за что я очень сильно благодарен», — заявляет Якущенко. В ответе пресс-службы Пригожина не уточняется, когда было снято видео.

Как ранее утром 13 февраля отмечало «Агентство», Якущенко можно увидеть на видео Минобороны об обмене пленных 1 декабря и в репортаже RT за тот же день. В этот день сообщалось об обмене пленными по формуле «50 на 50».

12 ноября в телеграм-канале Grey Zone было опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлена казнь бывшего заключенного Евгения Нужина. Он отбывал срок в одной из колоний Рязанской области, затем был завербован на войну также в составе «ЧВК Вагнера». Нужин сдался в плен, дал интервью украинским журналистам. В нем он говорил, что пошел на войну с планам сдаться ВСУ.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться