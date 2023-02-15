Журналистку Марию Пономаренко приговорили к 6 годам колонии за антивоенные высказывания

В Барнауле Ленинский районный суд приговорил к шести годам колонии общего режима журналистку Rusnews Марию Пономаренко по статье 207.3 УК, которая стала инструментом военной цензуры после нападения РФ на Украину. Ее осудили за пост в соцсетях об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе. Прокурор требовал для Пономаренко 9 лет заключения.

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О вынесенном Марии Пономаренко приговоре 15 февраля сообщил адвокат проекта «ОВД-Инфо» Дмитрий Шитов, который представлял ее интересы на процессе. Журналистку Rusnews признали виновной по статье 207.3 УК, которая позволяет наказывать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ (любые сведения, кроме официальных).

Журналистку преследовали за публикацию в соцсетях об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе, в котором погибли мирные жители. Прокурор требовал для нее девяти лет колонии общего режима.

Помимо 6-летнего срока колонии, суд запретил Пономаренко в течение 5 лет заниматься журналистской деятельностью.

В «последнем слове» Мария Пономаренко сказала, что не рассчитывает на снисхождение, но не считает себя преступницей. Журналистка подчеркнула, что к ней фактически применили правила «военной цензуры», в то время как «войной» в РФ запрещено называть российские боевые действия против Украины.

Марии Пономаренко вменили действия «по мотивам политической или идеологической ненависти или вражды», что позволяет властям ужесточить наказание: вторая часть статьи 207.3 предусматривает заключение от 5 до 10 лет (при минимальном сроке по первой части до 3 лет).

Публикация в соцсетях, ставшая поводом для преследования, появилась 17 марта 2022 года. В апреле Пономаренко задержали в Санкт-Петербурге, где поместили под стражу, а затем этапировали в СИЗО Барнаула. Как напоминает «ОВД-Инфо», в заключении у нее ухудшилось эмоциональное состояние, а адвокат Шитов настаивал на том, что его подзащитная нуждается в медицинской психотерапевтической помощи. В изоляторе она пыталась покончить с собой. В ноябре 2022 года суд согласился смягчить Пономаренко меру пресечения, обязав отбывать домашний арест в квартире бывшего мужа. В конце января из-за ссоры с ним (по поводу отношения к войне) журналистка ушла из дома в отдел полиции, затем снова была помещена в СИЗО.

В предвоенные годы Марию Пономаренко неоднократно штрафовали за оппозиционные акции и публикации в соцсетях в поддержку Алексея Навального и протестов в Хабаровске, а также требование «Путина в отставку». В отношении Пономаренко также проводили доследственную проверку по так называемой «дадинской» статье — о неоднократных нарушениях на митингах (ст. 212.1 УК).

Статью 207.3 спешно ввели в российский УК в марте 2022 года, вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Она стала инструментом военной цензуры и преследования за высказывания о войне, которые не соответствуют официальным заявлениям властей. По статье в РФ возбудили уже более 180 дел.

За антивоенные высказывания самые жестокие реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин. Горинова приговорили к почти 7 годам колонии, Яшина — к сроку 8,5 лет.

В конце января и начале февраля этого года по статье 207.3 в России начали выносить заочные приговоры тем, кто занял антивоенную позицию и покинул страну. К срокам от 8 до 9 лет колонии приговорили бывшего майора полиции Олега Кашинцева, публициста Александра Невзорова, основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую.

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