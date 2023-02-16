В аэропорту Домодедово полицейские задержали бежавшего от преследований гея из Чечни

В московском аэропорту Домодедово полицейские задержали Идриса Арсамикова. По данным правозащитников, его преследуют из-за гомосексуальности. Предположительно, Арсамикова везут в отдел МВД по Шелковскому району Чечни, где он уже подвергался пыткам и где ему грозит смертельная опасность.

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Ночью 16 февраля в московском аэропорту Домодедово полицейские задержали гея чеченского происхождения Идриса Арсамикова. Об этом пишет «Кризисная группа СК SOS», которая помогает ЛГБТ-персонам Северного Кавказа и их близким.

Идрис Арсамиков приехал из Нидерландов в Чечню на похороны отца. Перед задержанием Арсамиков успел сообщить правозащитникам, что пограничники увели его в подвал. Мужчина также передал, что его преследуют из-за гомосексуальности, пишет «ОВД-Инфо».

Оперативник, который пришел за Арсамиковым в дежурную часть в Домодедове, не предъявил никаких документов сотрудникам полиции аэропорта и отказался предоставить адвокату информацию о статусе задержанного.

Как рассказывают в кризисной группе СК SOS, подписавший на него ориентировку начальник полиции Шелковского района Чечни Хамзаев ранее при задержании пытал его электрическим током, чтобы добиться признания в гомосексуальности. Заявление, по которому возбуждено дело, написано в декабре 2021 года, когда Арсамиков находился в Нидерландах, сообщили в СК SOS.

Судя по ориентировке, Арсамикова могут обвинить по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК). «Кризисная группа СК SOS» объясняет, что чеченские силовики регулярно используют эту статью для преследования «неугодных». Именно по этой статье в январе 2022 года из Нижнего Новгорода в Чечню увезли и отправили в СИЗО мать правозащитника Абубакара Янгулбаева Зарему Мусаеву.

Московские полицейские приняли заявление Арсамикова о пытках со стороны чеченских полицейских.

Около трех часов ночи к Арсамикову в дежурную часть вызвали скорую помощь. У него начались панические атаки из-за страха повторения пыток.

Адвокату удалось пообщаться с подзащитным, однако затем Арсамикова увезли из дежурной части аэропорта в неизвестном направлении. Предположительно, его везут в Чечню в ОВД по Шелковскому району, где он уже подвергался пыткам.

По данным СК SOS впервые Арсамикова задержали под Грозным летом 2018 года. Его удерживали в подвале и пытали, поскольку стало известно о его интимной связи с мужчиной. Тогда Арсамиков смог покинуть Чечню с помощью правозащитников и эмигрировать в Нидерланды.

Заявление Идриса Арсамикова / Фото: Кризисная группа СК SOS © «Кризисная группа СК SOS»

Власти Чечни на регулярной основе преследуют представителей ЛГБТ-сообщества в республике. Информация об этом содержалась в докладе австрийского эксперта Вольфгана Бендека для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он напрямую связал кампанию против чеченских геев с позицией как республиканских, так и федеральных властей. В числе ответственных за преследования он назвал лично Рамзана Кадырова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.

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