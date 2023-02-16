Осужденный на 22 года колонии Сергей Фургал обжаловал приговор

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, приговоренный к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в организации убийств и покушений на предпринимателей, обжаловал приговор. По словам адвоката Фургала, апелляционную жалобу экс-губернатор отправил из СИЗО 15 февраля.

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«Апелляционную жалобу на приговор Люберецкого суда Фургал вчера подал из СИЗО в письменном варианте. Он просит приговор отменить со стадии подготовки и вернуть дело на новое рассмотрение в ином составе суда», — приводит слова адвоката Александра Старцева ТАСС. Ранее, как пишет агентство, Старцев заявля, что приговор был оглашен от имени судьи, а не Российской Федерации, потому должен быть отменен.

10 февраля судья Люберецкого суда Геннадий Цой на выездном заседании в Московском областном суде признал политика виновным в заказных убийствах конкурентов в 2004 и 2005 годах, когда тот занимался бизнесом. 2 февраля коллегия присяжных признала Фургала виновным по всем пунктам обвинения. Прокурор требовал приговорить обвиняемого к 23 годам колонии строгого режима.

Другие фигуранты уголовного дела — бывший помощник Фургала Андрей Карепов, предприниматель Андрей Палей и бывший сотрудник аэропорта Южно-Курильска Марат Кадыров — приговорены к 21, 17 и 9,5 годам колонии соответственно. Сообщается, что защитники других обвиняемых по делу также обжаловали приговоры.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали летом 2020 года. Его уголовное преследование вызвало массовые многомесячные протесты в регионе. Сам политик связывал свое дело с конфликтом с бывшим партнером братьев Ротенбергов. За время ареста ему также предъявили обвинение в создании преступного сообщества и в семи эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

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