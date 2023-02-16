Российские заводы IKEA продадут местным покупателям.

Российская правительственная комиссия одобрила продажу заводов шведского производителя мебели IKEA в России двум местным покупателям, что открывает путь к заключению сделки. IKEA решила закрыть свои магазины в России после вторжения РФ в Украину.

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Владелец бренда Inter IKEA Group ранее заявлял, что продает свои четыре производственных предприятия в России – в Тихвине, Новгороде и Вятке. IKEA надеется окончательно согласовать условия в начале этого года, пишет Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. Продажи были осложнены необходимостью получения одобрения правительственной комиссии для сделок с участием фирм из так называемых «недружественных стран» – тех, которые ввели санкции против России.

Евтухов сообщил газете «Известия», что заводы приобретут производитель кухонных столешниц «Слотекс» и производитель пиломатериалов «Лузалес».

«Процесс продажи подлежит обязательному утверждению. Мы договорились с потенциальными покупателями не разглашать никаких деталей относительно них и целостности процесса продажи» – заявили в Inter IKEA в четверг.

Новый владелец двух заводов компании IKEA, российская компания «Лузалес», сохранит все рабочие места за сотрудниками этих предприятий. Такое требование было одним из условий сделки, рассказал РБК председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк.

По его словам, «Лузалес» собирается приобрести два завода IKEA — в поселке Красная Поляна (Кировская область) и Тихвине (Ленинградская область). «Условия все обговорены, договоренности все соблюдены, поэтому ждем сейчас юридического решения вопроса. Намерения компания IKEA — закончить ее [сделку] в ближайшее время, мы эту идею поддерживаем, правительство Российской Федерации нас тоже в этом поддерживает, чтобы эту историю закончить побыстрее», — сообщил Семенюк. Он пообещал, что заводы могут приступить к работе уже в феврале.

Стоимость сделки Семенюк раскрыть отказался. «Цену мы не можем назвать. Деньги из бюджета компании (на приобретение заводов. — РБК). Что касается этой сделки, то я считаю, что она рыночная, рыночные условия», — сказал он.

IKEA, крупнейший в мире мебельный бренд, закрыла свои российские магазины в марте прошлого года и заявила, что продаст фабрики, закроет офисы и сократит 15-тысячный штат сотрудников в России. Прошлым летом сеть снова ненадолго открылась для проведения короткой онлайн-распродажи.

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