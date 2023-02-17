Расследование: российское отделение французской компании «Ашан» бесплатно поставляет товары для российской армии

Французская компания, решившая продолжить свою деятельность на территории России, несмотря на войну в Украине, бесплатно поставляла товары армии Путина. Об этом свидетельствуют документы, полученные журналистами-расследователями Bellingcat, The Insider и Le Monde. Руководство компании это отрицает.

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Российский «Ашан» с самого начала полномасштабного вторжения поставлял товары для российских военных на территориях оккупированных областей Украины. Как показало совместное расследование Le Monde, The Insider и Bellingcat, поставки военным позиционировались как «гуманитарная помощь» и состояли как из товаров с «ашановских» складов, так и из товаров, собранных волонтерами на территории магазинов «Ашан» в разных регионах страны. В некоторых регионах поставки организовывались при непосредственном взаимодействии с местными органами власти. Помимо поставки товаров, «Ашан» помогал военкоматам набирать мобилизованных из числа своих сотрудников.

Когда после начала полномасштабного вторжения мировые бренды стали уходить из России, французский «Ашан» остался, заявив: «Бросить своих сотрудников, их семьи, а также своих клиентов — это не наш выбор». В том же пресс-релизе, опубликованном 27 марта 2022 года, через несколько дней после того, как Зеленский попросил французские компании уйти с российского рынка, «Ашан» утверждал: «Мы каждый день выпекаем в наших магазинах свежий хлеб для украинцев и россиян, что на данный момент жизненно необходимо».

Как удалось установить группе расследователей, к моменту этого заявления «Ашан» уже оказывал поддержку российским военным. В качестве подтверждения The Insider публикует фотографию письма, датированного 15 марта 2022 года, в котором контролер управления «Ашан — Санкт-Петербург» Наталья Зельцер просит собрать «гуманитарную помощь». В списке вещей, предназначенных для помощи, фигурируют такие товары для мужчин как носки, сигареты (которые вообще никогда не поставляются как гуманитарная помощь), зажигалки, бритвы, но нет ничего для женщин и детей. Число товаров (1000 тюбиков зубной пасты, 500 зажигалок) говорит о том, что получателей было много, этого хватило бы на один-два батальона. Общая стоимость это мартовской партии «помощи» составляла 2 млн рублей.

Далее Зельцер пишет в центральный офис и просит оформить «гумпомощь» как закупку со стороны десяти юрлиц. Из московского офиса приходит ответ с перечислением десяти юрлиц: ООО «Панорама», «Бортовые системы», «СК Пойнтер», «МГ Прайват Реконстракшн», «Политех», «Детали машин», «МТК», «Авангард», «Вента», «Софтбаланс». The Insider, располагающий счетами-фактурами от этих юрлиц, проверил, что оплата действительно была оформлена на них.

The Insider связался с руководителями этих десяти компаний, на которые была оформлена гуманитарная помощь, и некоторые из них не стали ничего скрывать. «Так, например, директор ООО "МТК" Сергей Пома и директор ООО "Энергия-3000" Галина Баранова признали, что помощь поставлялась именно российским военным, но подробности сообщить отказались. Некоторые отказались отвечать вовсе, а кто-то стал придумывать "легенду", как, например, директор ООО "Вента" Татьяна Некрасова, заявившая, что футболки и носки закупались ею для сотрудников ее склада. Когда же The Insider поинтересовался, зачем сотрудникам ее склада понадобилось 500 зажигалок, она ответила, что в марте они опасались украинских диверсий и отключений электричества. На вопрос, как зажигалки помогли бы ей решить проблему отключения электричества, Некрасова ответила: топить печь. На вопрос, оснащен ли склад "Венты" дровяной печью, она ответила утвердительно. После вопроса, не многовато ли 500 зажигалок для компании, где числится семь человек, Некрасова отвечать перестала», – пишет издание.

Компании, выбранные для легализации поставок военным, связаны между собой: все они обслуживают петербургский ГУП «Пассажиравтотранс», который в свою очередь относится к городскому Комитету по транспорту. Ранее зампред Комитета по социальной политике города Александр Любимов хвастался, как, выполняя поручение губернатора Беглова, они «вместе с коллегами из Комитета по транспорту» разработали логистику поставок «гуманитарной помощи» для Министерства обороны. По его словам, к октябрю они таким образом они собрали 280 тонн от различных организаций.

«Ашан» задействовал в поставках для оккупационных войск не только свои питерские магазины. Об этом говорит то, что поставки согласовывались с московским офисом, и то, что в других регионах также был замечен сбор помощи на территории принадлежащих «Ашану» торговых центров. Так, например, в Самаре, Рыбинске и Владимире на территориях магазинов «Ашан» располагались пункты сбора «гуманитарной помощи для Донбасса».

В течение последних двадцати лет благотворительный фонд группы установил в большинстве своих российских магазинов систему небольших контейнеров, которыми управляют местные НПО, что позволяет собирать продукты для самых обездоленных. Судя по многочисленным фото и видео, снятым в российских социальных сетях, эти объекты существуют и продолжают использоваться. Но цель этой помощи изменилась. По данным Молодежного центра «Максимум», ассоциации, базирующейся в Рыбинске, к северу от Москвы, несколько таких контейнеров на территории России могли быть использованы для «поддержки мобилизованных солдат».

Согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести «Ашан» под санкции и привести к уходу компании с российского рынка.

Французская группа Auchan принадлежит семье Мюллие, занимающей восьмое место в рейтинге самых больших состояний во Франции по версии Challenges. С 230 магазинами, разбросанными по огромной территории, Россия представляет около 10% оборота компании (3,2 миллиарда евро в год). Империя семьи Мюллие включает также бренды «Декатлон», «Леруа-Мерлен», «Буланже», «Киаби» и др., чьи компании входят в десятку самых прибыльных иностранных компаний страны, пишет Le Monde.

Судя по всему, не только «Ашан», но и относящийся к тому же холдингу «Леруа Мерлен» также занимался поставкой товаров на оккупированные территории. Во всяком случае, на опубликованном в декабре видео из Мариуполя можно увидеть, как члены «Молодой Гвардии Единой России» разгружают одинаковые палеты с фирменным знаком «Леруа Мерлен».

Любопытно, что «Ашан» поддерживал войну не только так называемой гуманитарной помощью, но и тем, что помогал властям бороться с уклонистами от призыва. «Ашан» собирал и передавал в военкоматы данные о своих сотрудниках (причем данные о военных билетах у сотрудников начали собирать еще до начала полномасштабного вторжения, в январе 2022 года) и затем, после объявления мобилизации, помогал военкоматам выполнять норму: прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться, об этом The Insider рассказал свидетель одной из таких ситуаций.

Российское руководство «Ашана» от комментариев отказалось, а в пресс-службе французского «Ашана» заявили, что компания находится вне политики и никакой поддержкой военнослужащих не занимается.

Как отмечает директор по исследованиям EHESS Франсуаза Досе: «Гумпомощь тесно связана с политикой и даже с администрацией президента. Лидер последнего Сергей Кириенко, близкий друг Владимира Путина, даже является референтом #noussommesensemble, одного из движений солидарности, очень активных во время пандемии, а затем перенаправленных на военные нужды с доставкой еды солдатам с начала конфликта в Украине. Благодаря многочисленным добровольцам российские НКО компенсируют недостатки армии, поскольку поддерживают «идеологическую мобилизацию».

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