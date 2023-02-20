Революция, люстрация и конституция: в Варшаве открылся второй «Съезд народных депутатов России»

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В Варшаве в понедельник, 20 февраля, открылся второй Съезд народных депутатов России — собрание бывших народных избранников разных уровней и созывов, выступающих против российского вторжения в Украину и аннексии Крыма, претендующее на роль переходного парламента в пост-путинской России. Специальный корреспондент RFI побывал на открытии съезда, послушал выступления спикеров и поговорил с его участниками о значении этой инициативы для будущего России.

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Первый Съезд народных депутатов прошел в начале ноября 2022 года в местечке Яблонна под Варшавой. В нем приняли участие около 50 депутатов разных уровней, избиравшихся в России за последние 30 лет. Основным критерием участия было осуждение развязанной Путиным войны в Украине. Съезд вызвал неоднозначную реакцию в российской оппозиции. Его критиковали за малую представительность и поддержку насильственных методов свержения власти. Главным организатором съезда стал бывший депутат Госдумы, выступивший в 2014 году против аннексии Крыма, Илья Пономарев. Он же открыл и второй Съезд 20 февраля в Варшаве, отметив рост интереса к своей инициативе.

«Несмотря на скепсис, ерничество и иронию в соцсетях число делегатов съезда растет», — отметил Пономарев, пообещав, что по итогам второго съезда будут приняты первые три закона переходного парламента, а именно «закон о свободе слова», «закон о люстрации» и «закон об амнистии и освобождении политзаключенных». Однако главное, по словам Пономарева, не эти законы, а «дискуссия о переходном периоде», начало которой положит обсуждение «революционного акта», а также дискуссия о конституции и основных принципах устройства страны после смены власти.

Перед началом работы съезда он предложил почтить минутой молчания соратников по оппозиции, убитых путинской властью, а также погибших за последний год на войне товарищей. «Но мы здесь не будем просто скорбеть. Мы собрались для того, чтобы действовать», — завершил свою вступительную речь Пономарев и передал слово для приветствия депутату польского Сейма Павлу Залевскому.

Представитель комитета Сейма по международным делам Залевский подчеркнул, что война в Украине — это «война Путина и война его олигархов. […] Я твердо верю, что это не война русских. Я стар и жил в период Польши, которая была частью Варшавского договора, коммунистической Польши, которая подчинялась Советскому Союзу, и я прекрасно знаю, как нам всем было тяжело в оппозиции, как трудно было пробить наш голос в мир. Я прекрасно знаю, как сложно сегодня в условиях авторитарной власти в России услышать голоса настоящих русских. Ваш голос сегодня особенно важен, вы должны быть голосом свободной, мирной России. Россия для нас великий сосед, и мы мечтаем о таких отношениях, которые будут основываться на международном праве, на уважении к другим людям, на уважении достоинства каждого человека. Мы хотим построить такое сотрудничество. При президенте Путине это невозможно. Вы наша надежда», — завершил свою ободряющую речь Залевский.

Депутат польского Сейма Павел Залевский выступает на Съезде народных депутатов России в Варшаве. 20 февраля 2023 г. © Aleksey Baranovsky

Следом за польским парламентарием слово дали депутату Верховной Рады Украины Никите Потураеву, который говорил о том, на каких принципах в будущем могут строиться отношения России (или государств, которые будут созданы на ее территории) и Украины.

«Мне, как ни странно, тяжело сейчас говорить с вами на том языке, на котором я начал говорить в своей жизни, — признался Потураев, но продолжил все-таки на русском. — И это, я думаю, многое объясняет о том, что сейчас чувствуем мы, граждане Украины, украинцы, вне зависимости от нашего этнического происхождения. Я уверен, что час, когда наши народы снова смогут говорить друг с другом, придет. Но это будет не скоро», — констатировал украинский депутат и предложил поговорить пока просто как люди. От России будущего Потураев ждет, чтобы, во-первых, она не имела возможности «угрожать кому-бы то ни было войной, вторжением, оккупацией и другими военными преступлениями». Для этого, по словам Потураева, «путинский режим должен потерпеть военное поражение», а вопрос целостности России как государства должен решаться на основе воли народов, проживающих на ее территории. «Возможно, эта дорога не будет короткой и легкой. Как бы то ни было, я желаю вам успеха, выдержки, терпения и я желаю вам победить», — завершил свое выступление Потураев по видеосвязи из Киева.

Наконец, третье приветственное слово дали спикеру легиона «Свобода России», воюющего на востоке Украины в составе ВСУ. Боец с позывным «Цезарь», по словам Пономарева, включался по видеосвязи из Бахмута, «самой горячей точки фронта».

«Честь имею дамы и господа, — обратился мужчина в камуфляже к собравшимся в Варшаве. — Звериный оскал кремлевской диктатуры высветился во всей своей красе. Мы видим полную деградацию государства и институтов Российской Федерации и нравственное разложение российского общества». Далее боец «Цезарь» констатировал, что «формы ненасильственной борьбы с режимом себя полностью исчерпали», однако «борьба не может и не должна ограничиваться только военными действиями». Кроме этого необходимо «дать народам России ясную и понятную альтернативу […] и достучаться до сердца каждого гражданина и сделать его нашим сторонникам. В тот миг, когда это случится, режим рухнет как колосс на глиняных ногах». Задача участников съезда, по словам спикера, «показать всему миру, что центр власти — это не шайка узурпаторов в Кремле, а борцы за свободу, изгнанные из своего отечества», а также «привлечь и организовать [уехавших из страны россиян] в их в борьбе против режима».

Спикер легиона «Свобода России», воюющего на востоке Украины в составе ВСУ, боец с позывным «Цезарь» выступает на Съезде народных депутатов России в Варшаве. 20 февраля 2023 г. © Aleksey Baranovsky

После вступительных речей делегатам предложили избрать председателя съезда. Единственным кандидатом на эту роль оказался депутат еще первого созыва Госдумы (1993—1996 гг.) от фракции «Выбор России» Александр Осовцов. За него и проголосовали. Дальше подсчитали, что в съезде принимает участие 76 делегатов, в том числе 34 из них приехали в Варшаву, а остальные присоединились онлайн, и приступили к выборам комиссий.

В повестке на ближайшие три дня запланировано обсуждение «революционного акта» и «акта о мире», принципов демилитаризации, «акта о люстрации», «акта о реабилитации и амнистии», «акта о СМИ», конституции переходного периода и, наконец, принципов муниципальной реформы. Также планируется обсудить участие делегатов съезда в международном трибунале по преступлениям путинского режима и создание «сети центров самоорганизации российских граждан».

Избранный на прошлом съезде делегатом бывший советник Путина и проживающий сейчас в США экономист Андрей Илларионов в комментарии RFI отметил «количество и качество подготовки документов», которого он не видел «за последние 17 лет ни в одном российском оппозиционном проекте», и которого, по его словам, не хватало для «солидной серьезной законодательной работы по подготовке правовых основ будущего государства». Каких-то немедленных результатов от Съезда народных депутатов ждать не стоит, признает Илларионов, это скорее «база для будущего, для создания уже нового государственного правового режима в России».

Раньше Илларионов, как и Пономарев, активно участвовал в Форуме свободной России, который устраивал два раза в год в Вильнюсе шахматист и оппозиционер Гарри Каспаров. Однако с началом войны Форум превратился в Антивоенный комитет. Теперь Андрей Илларионов в нем больше не участвует, поскольку Комитет «своим даже названием поставил ложную цель в условиях войны».

«Заявлениями об антивоенных настроениях остановить это невозможно, — уверен политик. — Сохранение такого подхода — это поощрение агрессора. Это тот же самый случай, как у нас наблюдался в конце 1930-х годов в Европе. […] Мы знаем, чем заканчивается поощрение агрессора и попытки умиротворить его. Поэтому любого такого рода лозунги и цели, как антивоенные или пацифистские, в данной ситуации работают на агрессора».

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