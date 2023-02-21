В России вынесен первый приговор по делу о подготовке диверсии

Белгородский областной суд вынес приговор двум мужчинам, обвинявшимся в подготовке диверсии на железной дороге, по которой ездили военные эшелоны. Подсудимые Зеленин и Турьянский приговорены к 3,5 года колонии строгого режима.

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Белгородский областной суд приговорил двух обвиняемых в подготовке диверсии на пути передвижения военных эшелонов в Белгородской области к 3,5 года колонии строгого режима каждого. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по региону.

«Согласно преступному замыслу, подобные действия должны были привести к сходу с рельсов, повреждению военной и железнодорожной техники, жертвам среди военнослужащих. Приговором Белгородского областного суда Зеленин и Турьянский признаны виновными в совершении преступления, им назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев каждому с отбыванием в колонии строгого режима», – цитирует ТАСС заявление ФСБ.

Этот приговор стал первым по уголовному делу по статье «Диверсия», возбужденному после начала СВО, он вступил в законную силу.

По данным УФСБ, задержанные в марте 2022 года Зеленин и Турьянский планировали осуществить механическое повреждение участка железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского района Белгородской области перед следованием поезда.

«Планируемые противоправные действия задержанные намеревались фиксировать с помощью фото- и видеосъемки для массового распространения в интернете. Кроме того, указанные лица направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции», – уточнили в пресс-службе УФСБ, добавив, что диверсия планировалась в интересах националистических подразделений Вооруженных сил Украины. Дело рассматривалось по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

После начала вторжения в Украину российские правоохранительные органы регулярно отчитываются о задержании людей, которые совершили или планировали совершить диверсии на железных дорогах. В декабре был принят закон, ужесточающий наказание за диверсионную деятельность. В УК появились новые статьи: «Содействие диверсионной деятельности» (ст. 281.1), «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» (ст. 281.2) и «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» (ст. 281.3). Эти статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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