Приостановка СНВ-3, «война» с Западом, социальные обещания: Путин выступил перед Федеральным собранием

21 февраля президент РФ Владимир Путин произнес речь перед Федеральным собранием. Она содержала привычные тезисы, которые уже не раз высказывал российский руководитель — о войне, «развязанной режимом Киева», необходимости «защитить от неонацистов» жителей Донбасса и «обмане», которому Россия подверглась со стороны Запада. Из нового — объявление о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) с США.

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Российский лидер выступил в московском Гостином дворе. Свою речь он произнес на сцене, значительно удаленной от зрительного зала. Во время двухчасового выступления Путин не сделал стратегически важных заявлений.

В терминах семейной терапии

Война в Украине стала первой темой, которую Владимир Путин затронул в своей речи. Основное чувство, которое здесь прозвучало, — обида на «обманувший» Россию Запад. В терминах семейной терапии — «наши отношения деградировали» — российский лидер комментировал международную ситуацию, неоднократно произнося слова «ложь», «обман», «лицемерие», «фальшивка», «врать», «строить из себя» и даже в свойственной ему манере упомянув «крапленые карты». К обиде на Запад Путин неоднократно возвращался и говоря о западных санкциях, и в своем «философском отступлении» об «украденной» зарубежной недвижимости россиян, и в части, касавшейся стратегических вооружений.

Путин снова отказал Украине в государственности и собственной истории, сказав, что цель Запада — «оторвать эти исторические территории, которые сегодня называются Украиной, от нашей страны». Кроме Донбасса, Путин несколько раз упомянул Херсонскую и Запорожскую области Украины как «российские» земли.

Запрещенное в России слово «война» прозвучало в путинской фразе «это они (Запад — RFI) развязали войну, а мы использовали силу, чтобы ее остановить».

Некоторые положения речи были явно предназначены для внешней аудитории, в частности, из развивающихся стран — Путин неоднократно подчеркивал «колониализм» Запада и позицию «все позволено», а также сделал акцент на оттоках финансовых средств, которые могли бы идти на помощь беднейшим странам, а направляются на военную помощь Украине. Несколько раз она также употреблял словосочетания «мы вместе с другими странами», «мы с партнерами», явно стараясь подчеркнуть, что Россия не изолирована на мировой арене.

Как отметил в своем твиттере британский историк, специалист по России Саймон Себаг-Монтефиоре, «речь Путина тяжело слушать. Не только потому, что ВВП не оратор. Это голос альтернативной реальности, лица параллельного мира, где НАТО, западные педофилы, дельцы от демократии и украинские „нацисты“ угрожают существованию России, православию нации и ее самодержцу».

От традиционной критики «разрушения семьи», «педофилии как норм жизни» на Западе Путин перешел к «национал-предателям», пообещав «не сводить счеты».

«Военная» часть закончилась предложением различных льгот участникам боевых действий в Украины. Среди них — создание Государственного фонда помощи ветеранам и семьям погибших, обещание карьерного продвижения «солдат и сержантов» и строительства жилья.

Сталинский лозунг «Все для победы!»

Экономическую часть речи Путин начал со сталинского лозунга «Все для победы!».

«Все для фронта! Все для победы!» — лозунг Коммунистической партии, который впервые был упомянут в директиве СНК СССР в 1941 году и публично провозглашен Сталиным 3 июля 1941 года.

Экономическая часть была долгой, обширной и по стилю и композиции напоминала речи партийных руководителей на съездах КПСС. Общий вывод, который российский президент сделал из произнесенных им экономических выкладок, должен был свидетельствовать о том, что Россия «выстояла» под западными санкциями, — «Запад хотел заставить российский народ „страдать“, но их расчет не оправдался», — сказал он.

Отмечая представителей различных профессий и отрасли экономики, позволяющие поддерживать военный арсенал России и тыл, Путин отдельно упомянул журналистов и военкоров. «И по военкорам однозначный сигнал. Отдельное спасибо», — отреагировала в твиттере Маргарита Симоньян.

О россиянах — «второсортных чужаках» на Западе

«Философским отступлением» Владимир Путин назвал довольно долгий монолог о россиянах, которые приобрели недвижимость за рубежом и лишились ее в результате санкций. Российский лидер призвал бизнесменов инвестировать в российскую экономику, потому что на Западе они все равно будут «второсортными чужаками». По его словам, после 24 февраля «их там просто ограбили». При этом «никто из простых граждан не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом. А в разговорах на кухне люди припомнили и приватизацию, и показную роскошь так называемых новых людей», — добавил он.

«Ни новых идей, ни большого плана»

Единственной новостью, прозвучавшей в речи Путина, стало объявление о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. «Россия не выходит из договора, а приостанавливает участие», — подчеркнул российский лидер.

Согласно этому документу Россия и США обязались сократить свои ядерные арсеналы. Договор был подписан в 2010 году, в 2021-м его продлили еще на пять лет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявление Путина: ,

«НАТО сожалеет о решении Москвы приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений»

Путин также поручил российскому минобороны и Росатому обеспечить готовность к ядерным испытаниям, сказав, что США сами собираются провести испытания и создают новые типы ядерных боеприпасов.

Комментаторы отметили отсутствие стратегических решений в президентском послании Федеральному собранию.

«Это чрезвычайно консервативная речь, учитывая тот стресс, в который Путин поставил свою страну, начав полномасштабное вторжение в Украину и погрузив Россию в международную изоляцию. Ни новых идей, ни большого плана, ни прекращения войны. Он делает ставку на стабильность, но похоже на застой», — написал в своем твиттере московский корреспондент The Guardian Эндрю Рот.

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