В РФ заочно осудили за антивоенные посты композитора Прохора Протасова, который покинул страну еще до войны

Первомайский районный суд Кирова заочно приговорил к 5 годам колонии общего режима композитора и бывшего дирижера Вятской филармонии Прохора Протасова по статье 207.3 УК РФ о так называемых «фейках» про армию, ставшей инструментом военной цензуры. Уехавший из страны еще в 2018 году, Протасов осужден за посты во «ВКонтакте» о трагедии в Буче и российском ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге.

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О решении суда по делу Прохора Протасова 22 февраля сообщил проект «Сетевые свободы», отметив, что на оглашение приговора суд умудрился не допустить адвоката подсудимого композитора Валерию Осколкову.

К пяти годам колонии и запрету администрировать интернет-ресурсы на три года музыканта и автора гимна города Кирова приговорили по статье 207.3 УК, которая позволяет наказывать за распространение «заведомо ложных» сведений об армии РФ (любые сведения, кроме официальных). Ему вменили действия «по мотивам политической или идеологической ненависти или вражды» — пункт «д» части 2. Это позволяет властям ужесточить наказание: вторая часть статьи 207.3 предусматривает заключение от 5 до 10 лет (при минимальном сроке по первой части до 3 лет). Прокурор требовал для Протасова 9 лет заключения.

Уголовное дело против Прохора Протасова, живущего в Канаде, возбудили в 2022 году. Композитора преследовали за посты во «ВКонтакте» про ракетный удар РФ по торговому центру в Кременчуге и убийства жителей Бучи во время российской оккупации города. Как сообщал сам Протасов, он репостил публикации «Медузы», «Радио Свобода» и других СМИ. В августе прошлого года его страницу в ВК заблокировали, осенью силовики провели обыск у его родителей в Кирове, а затем объявили в федеральный розыск.

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«Би-би-си» цитирует отрывок из объяснения, которое живущий за границей Протасов направил в суд в Кирове: «Мое мнение [об убийстве мирных жителей в Буче] было сформировано изучением источников информации, которым я доверяю. Информацию, которую я получал из указанных источников, я оценивал как достоверную, так как я давно читаю данные СМИ, считаю размещаемую в них информацию правдивой. Эта информация впоследствии была подтверждена международными организациями, такими как ООН и ОБСЕ».

Находясь в Канаде, композитор в начале марта 2022 года опубликовал во «ВКонтакте» пост с призывом к российским музыкантам не молчать. Он также отправил антивоенные письма губернатору Кировской области, главе Кирова и 40 депутатам областного заксобрания. Их ответы он публиковал на своей странице в соцсети.

Прохор Протасов — бывший дирижер Вятской филармонии и автор гимна Кирова, в 2018 году уехал в США на учебу в магистратуре Бард-колледжа (в РФ признан «нежелательной организацией»). В период пандемии с 2020 по 2021 год находился в РФ, затем поступил в докторантуру в Канаде, где сейчас и находится.

По данным генпрокуратуры РФ на конец января, в 2022 году по статье 207.3 в стране было возбуждено 187 уголовных дел. Как уточнял глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, фигурантами этих дел стали 149 человек. Из всех 187 дел 23 касаются действий, «совершенных за пределами Российской Федерации», — отмечал Чиков.

Статью 207.3 спешно ввели в российский УК в начале марта 2022 года, вскоре после начала вторжения РФ в Украину. Она стала инструментом военной цензуры и преследования за высказывания о войне, которые не соответствуют официальным заявлениям властей.

За антивоенные высказывания самые жестокие реальные сроки по статье 207.3 (пункт «д» части 2) получили оппозиционные политики Алексей Горинов и Илья Яшин. Горинова приговорили к почти 7 годам колонии, Яшина — к сроку 8,5 лет.

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В конце января и начале февраля этого года по статье 207.3 в России начали выносить заочные приговоры тем, кто занял антивоенную позицию и покинул страну. К срокам от 8 до 9 лет колонии приговорили бывшего майора полиции Олега Кашинцева, публициста Александра Невзорова, основательницу журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую.

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