Почему «Ростатому» удалось избежать санкций ЕС

24 февраля, ровно год после начала российского вторжения в Украину, Евросоюз должен ввести новый, десятый пакет санкций против России. После визита, 10 февраля, Владимира Зеленского в Брюссель председатель Еврокомиссии предложила серию санкций, в которой, по ее словам, были учтены просьбы президента Украины. Однако, вопреки желанию Зеленского, «Росатом» в новом санкционном списке не значится. Доля «Росатома» в европейской экономике невелика. Но причины отказа включить эту компанию в новый пакет санкций иные.

Реклама Читать далее

Когда, 9 февраля, президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе призвал ввести санкции против «Росатома», он получил отказ. Как написало издание Politico со ссылкой на трех дипломатов в Брюсселе, Европейская комиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в своем следующем пакете санкций.

Исполнительный орган ЕС первоначально сообщил странам ЕС, что попытается разработать санкции против гражданского атомного сектора России. Но этот план провалился.

Новый пакет санкций ЕС разделен на несколько частей: правила, которые касаются конкретных секторов, таких как авиация или военная промышленность, и списки, которые налагают визовые ограничения и замораживают активы для отдельных лиц и компаний, но ни один из них не включает ядерный сектор, согласно проектам, с которыми ознакомился Politico.

Венгрия долгое время выступала против санкций в ядерном секторе, указывая на свою зависимость от «Росатома». Чтобы преодолеть потенциальное вето Венгрии, ЕС рассматривал возможность включения в список отдельных сотрудников «Росатома» и других компаний, но в конце концов и этого решил не делать.

«Венгрия этого (санкций – RFI) не допустит, так как их АЭС принадлежит «Росатому», и они говорят, что она производит 50 процентов энергоснабжения страны», – сказал изданию один из европейских дипломатов на условии анонимности.

Франция, пишет Politico, также проявила осмотрительность: ранее представитель министерства экономики Франции заявил журналистам, что «многие атомные электростанции используют топливо российской энергетики».

Некоторые дипломаты ЕС выразили разочарование по поводу этого шага. «Это печально. Что касается ядерной части… никто не сказал нам, что это не нормально или это будет проблемой, – прокомментировал изданию дипломат ЕС, – Вот почему мы удивлены».

2 февраля 2023 года Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, направленную, в частности, на расширение списка компаний, подпадающих под санкции – туда должны были попасть все российские компании, все еще присутствующие на европейских рынках, включая «Росатом». Еврокомиссия не последовала резолюции парламента и исключила российскую атомную компанию «Росатом» из своих санкционных предложений.

Вес «Росатома» в мировой и европейской атомной экономике

Россия является центральным игроком в международной ядерной торговле через государственную компанию «Росатом», основанную в 2007 году по инициативе Путина. В настоящее время компания имеет 34 строительных проекта в разных странах, включая Индию, Китай и Турцию. «Росатом» представляет собой мощную государственную монополию, контролирующую гражданскую ядерную энергетику страны и военный ядерный арсенал. На долю компании приходится треть всей мировой конверсии урана и 40% обогащения урана во всем мире.

В то же время, если зависимость ЕС от российских нефти и газа была задокументирована, то отношения с российским ядерным сектором замалчивались и всплывали на поверхность лишь время от времени. Одна из причин очевидна: стоимость российского импорта нефти и газа значительно превышает стоимость урана. В 2021 году, перед началом войны, ЕС заплатил сумму в 71 миллиард евро за российскую сырую нефть и продукты нефтепереработки и чуть более 333 миллионов евро за российский уран, согласно данным, предоставленным Евростатом.

В том же году Россия была третьим по величине поставщиком урана в ЕС с долей рынка 19,7% после Нигера (24,3%) и Казахстана (23%). «Никакой зависимости от российского природного урана нет, — рассказал Euronews координатор доклада о состоянии мировой атомной промышленности Майкл Шнайдер. Наоборот, он отмечает, что зависимость находится в другом месте.

Пять стран-членов ЕС эксплуатируют 19 ядерных реакторов российского производства: шесть в Чехии, пять в Словакии, четыре в Венгрии, два в Финляндии и два в Болгарии. Все они работают на российском ядерном топливе. Помимо этого, в 2022 году, помимо строительства двух реакторов в Словакии (Моховце-3 и 4), «Росатом» начал реконструкцию двух реакторов в Венгрии (Пакш-5 и 6) за 12 млрд евро. Словацкая установка была подключена к сети 31 января 2023 года. Нуждаясь в конкретных компонентах для эксплуатации и обслуживания своих реакторов, эти покупатели чрезвычайно зависят от России.

Все построенные в странах ЕС российские реакторы относятся к серии ВВЭР, спроектированной ОКБ «Гидропресс», дочерней компанией, контролируемой Росатомом. Компания является единственным производителем в мире, способным обслуживать топливные сборки этих электростанций. Их техническое обслуживание является важным условием для обеспечения безопасности и работоспособности атомных электростанций.

Хотя две западные компании, Westinghouse (США) и Framatome (Франция), пытались заменить Россию в качестве поставщика тепловыделяющих сборок ВВЭР, но их работа не развивалась достаточно быстро, чтобы смягчить эту зависимость, уточняет Майкл Шнайдер.

Аналогичная озабоченность была выражена в годовом отчете Агентства по снабжению Евратома (ESA) за 2022 год, в котором содержится призыв к странам диверсифицировать поставщиков, чтобы избежать «уязвимости поставок».

Поскольку эти реакторы российского производства все еще находятся в эксплуатации, на атомную энергетику приходится значительная доля производства электроэнергии: от 32,8% в Финляндии до 52,3% в Словакии. Согласно Докладу о состоянии мировой атомной промышленности, эта ситуация сильно влияет на дебаты о включении «Росатома» в список подсанкционных предприятий.

Ранее венгерские власти предупреждали, что без колебаний воспользуются своим правом вето, чтобы отразить любую попытку ЕС нанести удар по российскому атомному сектору. «Мы не позволим включить ядерную энергетику в санкции», — заявил в прошлом месяце премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отсутствие консенсуса и «санкционный прагматизм»

Выступая в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский напрямую призвал лидеров ЕС ввести санкции против «Росатома», заявив, что компания ответственна за кризис на Запорожской АЭС.

«Спасибо за санкционные пакеты, которые уже вступили в силу. Но достаточно ли они ограничили агрессивный потенциал России? Это путь, который необходимо пройти», –обратился украинский лидер к 27 руководителям государств и правительств. «Вдумайтесь: Россия создала угрозу радиологической катастрофы в Европе! А российская атомная отрасль до сих пор невосприимчива к глобальным санкциям. Это нормально? Я так не думаю», – сказал он.

Как пишет Bloomberg, 12 февраля, Зеленский ввел санкции против 200 физических лиц, связанных с Россией. В частности, под ограничения попал топ-менеджмент «Росатома» и один украинец — бывший инженер украинского «Энергоатома», назначенный директором Запорожской АЭС.

В последние недели украинские официальные лица активизировали свои усилия, чтобы убедить западных союзников предпринять решительные действия против российского атомного сектора. В настоящее время «Росатом» является оператором оккупированной атомной электростанции в Запорожье на востоке Украины, места ожесточенных боев, вызывающих постоянную обеспокоенность МАГАТЭ.

Оккупация АЭС Россией вызвало призывы к тому, чтобы руководители Росатома были занесены в черный список ЕС, но пока в нем нет высокопоставленных лиц, связанных с компанией.

«Когда дело доходит до согласования санкций ЕС, есть только один фактор: единогласие», — объясняет представитель Еврокомиссии, ссылаясь на это необходимое требование для утверждения санкций. «Мы предлагаем то, что имеет шанс быть принятым. Если предложение проваливается с самого начала, то мы не продвигаемся вперед. Это политически неразумно».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться