В разных городах России 24 февраля люди вышли на антивоенные акции. Задержаны более 50 человек

Россия

Как минимум 54 человека были задержаны в разных городах России на антивоенных акциях в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо».

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Задержания на антивоенных акциях «ОВД-Инфо» зафиксировал в 14 городах России. По данным проекта, больше всего задержанных на антивоенных акциях 24 февраля в Санкт-Петербурге — 18 человек. Еще 11 человек задержали в Екатеринбурге, семь — в Москве, по четверо — в Нижнем Новгороде и Барнауле.

В Петербурге люди несли цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко, где задержали несколько человек. Среди задержанных в Петербурге оказалась известная художница и активистка, 77-летняя Елена Осипова, вышедшая на улицу с антивоенными плакатами, сообщает издание «Бумага».

Предприниматель Дмитрий Скурихин в селе Русско-Высоцкое в Ленинградской области вчера встал на колени с плакатом «Прости, Украина». После этого к дому, где семья Скурихина отмечала юбилей свадьбы его родителей, приехала полиция, сообщает «Бумага». Родственники увезли предпринимателя по другому адресу, все это время за ними ехали силовики, пишет издание.

На предпринимателя ранее завели уголовное дело о повторной дискредитации армии, он находится под запретом определенных действий. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину он превратил свой магазин в антивоенную «стен-газету».

В Москве задерживали пикетчиков на антивоенных акциях у памятника Лесе Украинке, а также на Пушкинской площади. «ОВД-Инфо» пишет, что на Пушкинской площади среди задержанных оказался Максим Зайцев, написавший слово «нет» на снегу. Задержанный рассказал, что у него не было с собой никаких плакатов, и он не выкрикивал лозунгов. В отделе полиции ему вменили статью о дискредитации армии РФ.

В Екатеринбурге семь человек задержали при возложении цветов к мемориалу «Маска скорби» на месте захоронения жертв политических репрессий. Акцию, как сообщается, организовало местное молодежное отделение партии «Яблоко», а среди задержанных оказались как минимум двое несовершеннолетних.

В Нижегородской области задержали муниципального депутата Дмитрия Мочалина, вышедшего на улицу с плакатом «Мир — Украине. Солдат — домой».

Сообщается, что некоторых пикетчиков отпустили из отделов полиции без составления протокола, на некоторых составляли протоколы по статьям о дискредитации армии, неповиновении полицейским, нарушении коронавирусных ограничений.

Помимо этого, утром 24 февраля в Петербурге мужчина выстрел из обреза в сотрудника ОМОНа, который дежурил у Гостиного двора. Омоновца доставили в больницу с тяжелым ранением в живот. По данным «Фонтанки», задержанный житель Петербурга объяснил, что совершил нападение «в знак протеста против запрета протестов». Как пишет «Фонтанка», согласно показаниям мужчины, он собирался бросить «коктейли Молотова» в автомобиль силовиков. Издание отмечает, что на допросе задержанный говорил «о народе, который обворовывают и о митингах, на которые не собраться», а к нападению на ОМОНовцев он, по его словам, готовился давно. Связан ли его поступок с годовщиной вторжения РФ в Украину, неизвестно.

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