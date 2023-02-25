Европейский союз расширил санкции против РФ в годовщину нападения на Украину

Санкции

Евросоюз ужесточил санкции против РФ в годовщину полномасштабного нападения России на Украину

Европейский союз одобрил десятый пакет санкций в отношении РФ в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля. Об этом сообщила председательствующая в ЕС Швеция.

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Переговоры о десятом пакете санкций затянулись. Новые ограничения были одобрены, когда оставалось всего два часа до окончания символического дня годовщины российского вторжения в Украину.

Новый санкционный пакет должен сократить торговлю Евросоюза с Россией еще примерно на 11 млрд евро, оценивали в Еврокомиссии.

Как сообщили в представительстве ЕС в России, вводятся дополнительные запреты на экспорт передовых технологий и промышленных товаров в РФ, таких как электроника, спецтранспорт, детали машин, запчасти для грузовиков и реактивных двигателей, а также товаров строительного сектора, которые могут использоваться в интересах российской армии.

В список запрещенных к экспорту товаров включены новые электронные компоненты, которые используются в российских системах вооружений, включая беспилотники, ракеты, вертолеты, а также специфические редкоземельные материалы, электронные интегральные схемы и тепловизоры.

Впервые в санкционный список в связи с войной РФ против Украины включены и иранские компании, производящие дроны, использующиеся российскими военными.

Евросоюз решил также запретить транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций.

Новый санкционный пакет ограничивает возможность для граждан РФ занимать какие-либо должности в руководящих органах объектов критической инфраструктуры и организаций ЕС, «поскольку влияние России в этих органах может создать риск для их нормального функционирования».

Совет ЕС также запретил предоставлять газохранилища российским гражданам (за исключением части объектов СПГ). В Брюсселе говорят, что это делается для защиты безопасности поставок газа в ЕС, а также во избежание использования Россией поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком.

Кроме того, вводятся новые меры по противодействию российской пропаганды. Совет ЕС инициировал приостановку лицензий на вещание еще двух российских телеканалов: RT Arabic и Sputnik Arabic. Эти меры не помешают этим органам вещания и их сотрудникам осуществлять в ЕС работу, отличную от вещания, — например, проводить исследования и брать интервью.

Введены также дополнительные ограничения на импорт товаров из России, таких как битум и синтетический каучук.

В санкционный список внесли еще 121 физ- и юлицо, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, среди попавших под санкции в рамках десятого пакета — ответственные за депортацию и принудительное усыновление как минимум 6000 украинских детей. Речь идет о «явном нарушении международного права, включая Женевскую конвенцию», отметил Боррель, добавив, что поднимал этот вопрос 24 февраля в Совете безопасности ООН.

В перечень включены также три российских банка. На них распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов. Ранее в СМИ появилась информация, что речь, судя по всему, идет об «Альфа-банке», банке «Тинькофф» и «Росбанке». Позднее в официальном вестнике ЕС будут обнародованы подробности.

«Государства-члены ЕС совместно ввели наиболее мощные и далеко идущие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине одержать победу в войне. ЕС стоит плечом к плечу с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчекрнула в твиттере председательствующая в ЕС Швеция.

Санкции против РФ в годовщину войны расширили также США, Канада, Великобритания.

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