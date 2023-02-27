Интервью

Вот уже больше года длится развязанная Москвой война против Украины. Изменились ли цели президента РФ Владимира Путина? Ослабли ли его позиции среди собственных элит? Каковы сейчас отношения между Путиным и российским генштабом? Эти вопросы мы адресовали научному сотруднику французского Института международных отношений (Ifri), специалисту по российским военно-политическим элитам Дмитрию Минику (Dimitri Minic).

Реклама Читать далее

Ксения Гулиа: Год спустя, как вы объясняете причины этой войны, развязанной Россией?

Дмитрий Миник: Причин конфликта множество. Я вижу по крайней мере пять.

Первая связна с империалистическим проектом путинской России, который опирается на псевдоисторические, этнические, лингвистические и культурные аргументы, которые используются для оправдания идеи того, что бывшие колонии Российской империи, в том числе Украина, являются частью национальных или жизненно важных интересов страны.

Вторая причина связана с радикальным противостоянием Западу, которое проистекает из двойственной идеи о том, что он врожденно враждебен России, и Россия должна противостоять ему, доминировать над ним и даже возрождать его. При этом мировоззрение России и ее восприятие собственной идентичности — западоцентричны.

Другой важный элемент — образ мышления российских лидеров, склонных считать события предрешенными, взаимосвязанными и часто скрытыми. Это во многом объясняет, почему Москва искренне одержима якобы существующими «западными заговорами» с целью сдержать или даже уничтожить Россию, опираясь на ее соседей или внутреннюю оппозицию.

Четвертый пункт связан с путинским автократическим режимом и его сохранением. Не случаен выбор двух бывших провинций империи, на которые Москва напала, — Грузии и Украины. Эти две страны решили не только связать себя с ЕС и НАТО, но принять типично западные ценности, стиль управления и общества.

Наконец, пятая и последняя основная причина — стратегическая: Москва не хотела длительной конвенциональной войны высокой интенсивности, которая идет в Украине. Эта война — плод российского постсоветского стратегического мышления и культуры, которые дефектны и несут в себе семена стратегического провала.

Изменились ли цели Кремля с начала полномасштабного вторжения?

Нет. Политическая цель Кремля по-прежнему заключается в том, чтобы ликвидировать Украину как независимое демократическое государство, открытое для западного влияния, а также аннексировать большую часть ее территории, которая более или менее соответствует «Новороссии».

С другой стороны, промежуточные стратегические цели были пересмотрены под давлением обстоятельств: провал России на первом этапе и последовавшие за ним контрнаступления Украины в Киевской, Харьковской и Херсонской областях заставили Кремль адаптировать свои стратегические цели к реальным возможностям. Именно поэтому Кремль поспешил объявить об аннексии подконтрольных ему территорий и сосредоточился на захвате Донбасса.

Как можно описать отношения между Путиным и генеральным штабом? Что означает недавнее назначение главы генштаба Валерия Герасимова руководителей российских сил, воюющих против Украины? И как вам видится роль основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина?

Министерство обороны России назвало официальные причины, которые следует рассматривать с осторожностью и которые скрывают путинское управление балансом сил внутри регулярной армии и между регулярной армией и нерегулярными военизированными подразделениями, такими как «Вагнер», «кадыровцы» или донбасские сепаратисты.

Это назначение демонстрирует еще и проблемы управления войсками на очень высоком уровне, которые могут объяснить это неожиданное изменение. И проблемы — нерешенные, тогда как еще в период Дворникова (генерал Александр Дворников, по данным СМИ, был назначен командующим российскими силами в Украине в начале апреля прошлого года — RFI) ожидалось, что тот принесет решение.

Учитывая первые неудачи Герасимова в качестве начальника генерального штаба в планировании и проведении «специальной военной операции» с трудом верится, что Герасимова назначили за его компетентность. Тем более, что Сергей Суровикин, унаследовавший катастрофическую ситуацию, смог частично исправить положение, избрав позицию активной обороны. Этому способствовало то, что Путин, наверняка, смирился с этой идеей, в том время как раньше Путин требовал нереалистичных и дорогостоящих наступлений ради незначительных стратегических приобретений.

Очевидно, Кремль хочет показать, что он поддерживает военное учреждение (и, следовательно, присваивает себе лавры), не поддаваясь давлению извне надолго или по-настоящему. Посмотрите на генерала Лапина, которого назначили начальником генштаба Сухопутных войск после того, как закончилась «буря», устроенная Пригожиным и Кадыровым. Очевидная радикальность Пригожина и Кадырова помогла Кремлю сохранить лицо в сложные моменты и вынудила его пойти на уступки, о чем свидетельствует назначение Суровикина и отставка Лапина. Но это была неудобная позиция, и регулярной армии это, вероятно, не понравилось.

Какие сейчас настроения в российских военно-политических элитах? Ослабли ли позиции Путина среди его собственных элит?

Российские военно-политические элиты, воплощением которых являет Путин, поддерживают антизападную и имперскую политику Кремля, а также его войну против Украины. По их мнению, «специальная военная операция» — это превентивное подрывное действие, направленное в первую очередь на избавление от демократического и прозападного украинского правительства, но в то же время против Запада и якобы однополярного и несправедливого мира.

Легитимность «спецоперации» не ставится по-настоящему под сомнение, в том числе среди критически настроенные военных элит, поскольку эта операция является логическим завершением их основных убеждений и образа мыслей, которые они разделяют с Путиным.

Но в стратегическом плане — это другая история. Вопрос о целесообразности начала этой операции, а также о том, как она была проведена и о том, как власть управляет ситуацией, подвергается настоящей критике со стороны высших военных элит страны. Показательно, что некоторые из основных критических замечаний были высказаны руководителями и важными членами Национального центра управления обороной и генерального штаба.

Но на это следует смотреть шире. Критика, иногда очень прямая и карикатурная, существует среди военных элит с 1990-х годов — без каких-либо реальных последствий или особой цензуры, в том числе в контексте «спецоперации». Наиболее политизированные из критиков маргинализированы, как Владимир Квачков. Поэтому не следует экстраполировать негативное влияние этой критики на отношения между военными и гражданскими элитами. Но не следует и исключать возможность того, что критика может стать катализатором разногласий между высшими российскими военными элитами и Кремлем, и даже что она окажет положительное влияние на российское руководство, как это уже было раньше.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться