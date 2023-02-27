Умер российский политолог Глеб Павловский

Умер известный российский политолог Глеб Павловский. Об этом изданию «Ведомости» сообщил заведующей кафедрой местного самоуправления «Высшей школы экономики» Симон Кордонский. Смерть Глеба Павловского подтвердили его близкие в социальных сетях. Ему был 71 год.

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На странице самого Глеба Павловского в фейсбуке появилось сообщение о том, что он умер 26 февраля в Первом московском хосписе имени Веры Миллионщиковой после тяжелой и продолжительной болезни.

Глеб Павловский — политолог, публицист, политтехнолог. Его считают одним из архитекторов идеологии путинского режима образца 2000-х. С 2012 года, когда Путин пошел на третий срок, Павловский перешел на сторону либеральной оппозиции и стал критиком режима.

Павловский — уроженец Одессы, бывший советский диссидент. Был соредактором самиздатского журнала «Поиски». В 1982 году был арестован по делу «Поисков», пошел на сделку со советскими органами и провел в ссылке в Коми три года.

После ссылки вернулся в Москву, где стал основателем и редактором ряда политических СМИ. В 1991–1992 годах был заместителем председателя правления ИД «Коммерсантъ». В 1995 году основал «Фонд эффективной политики».

В 2000 году фонд Павловского разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина, позднее Павловский выступал консультантом администрации российского президента.

Он также участвовал в президентской кампании Виктора Януковича в Украине в 2004 году.

С 2005 по 2008 год вел на телеканале НТВ программу «Реальная политика».

В 2011 году его сотрудничество с Кремлем прекратилось после того, как Павловский резко раскритиковал решение Путина выдвигаться на третий срок. С тех пор Глеб Павловский перешел на сторону российский либеральной оппозиции. Участвовал в оппозиционном «Марше миллионов» на Болотной площади в Москве.

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