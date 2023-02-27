ФСБ возбудила дело о «московской ячейке» сообщества «Сеть». Силовики пришли с обысками к анархистам

Пикет против пыток и за отмену приговоров по делу «Сети» у здания ФСБ на Лубянке, Москва, 14 февраля 2020 г.

ФСБ возбудила уголовное дело о создании «московской ячейки» «террористического сообщества „Сеть“». Сообщается, что сотрудники спецслужбы в рамках расследования этого дела пришли с обысками к анархистам и начали проверку в отношении заключенного аспиранта МГУ Азата Мифтахова. Ряд фигурантов дела «Сети» уже приговорены к длительным срокам заключения в Пензе и Санкт-Петербурге.

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Российское государственное агентство «ТАСС» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что ФСБ РФ возбудила уголовное дело о создании «московской ячейки» сообщества «Сеть».

Источник «ТАСС» сказал, что сотрудники ФСБ 27 февраля провели обыски «по адресам анархистам и их родственников». У кого именно проводили обыски — пока неизвестно.

Проверка в отношении Азата Мифтахова

Собеседник «ТАСС» сообщил, что часть уже осужденных фигурантов дела «Сети» этапировали в московское СИЗО «Лефортово», где они указали на аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова как на участника «Сети». Мифтахов отбывает срок по делу о нападении на офис «Единой России» и должен выйти на свободу осенью этого года.

Кого именно из фигурантов дела «Сети» этапировали в Москву, пока не известно. По данным защитников Мифтахова, ведущих телеграм-канал FreeAzat!, в «Лефортово» этапировали фигуранта пензенского дела «Сети» Дмитрия Пчелинцева, получившего самый большой срок в 18 лет. Его адвокат Оксана Маркеева в разговоре с «Би-би-си» не подтвердила и не опровергла эту информацию, сославшись на адвокатскую тайну.

Еще 16 февраля защитники Азата Мифтахова написали в телеграм-канале FreeAzat!, что им поступила информация о том, что ФСБ намеревается сделать Мифтахова фигурантом московского дела «Сети».

По их данным, показания на Мифтахова давал петербургский фигурант дела «Сети» Игорь Шишкин, заключивший сделку со следствием. В августе 2021 года Шишкин после выхода из колонии уехал из России и рассказал, что при задержании в 2018 году давал показания под пытками.

В комментарии «Би-би-си» Шишкин рассказал, что упоминал Мифтахова, давая показания в качестве секретного свидетеля, когда уже отбывал наказание в колонии. «Естественно, под давлением на меня и близких. Дал показания, что виделись [с Мифтаховым] на одном мероприятии в Московской области, где были ячейки „Сети“, но подчеркнул, что ребята из Москвы в „Сеть“ не входили. Сразу же после отъезда из России сообщил всю информацию защите Азата, готов в любой момент опровергнуть эти показания, так как давал под давлением», — рассказал он.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина в комментарии «Медиазоне» сообщила, что утром 27 февраля обыски пришли у людей, «которые считаются анархистами по убеждениям», при этом у родственников аспиранта МГУ обыски, по ее словам, не проводили. «Речь идет именно о наличии якобы московской ячейки [„Сети“] и каким-то образом это имеет отношение к Азату, хотя я считаю, что Азат никакого отношения к этому не имеет», — отметила юристка.

Дело «Сети»

Дело «Сети» появилось в 2017 году. Тогда по нему задержали первых его фигурантов в Пензе. Приговор пензенским фигурантам — анархистам и антифашистам — был вынесен в феврале 2020 года. Семь обвиняемых получили длительные сроки. К 18 годам колонии строгого режима был приговорен Дмитрий Пчелинцев, который был признан судом одним из создателей сообщества.

По версии следствия, члены сообщества готовили теракты и вооруженный мятеж против власти, а ячейки «Сети» были созданы в Пензе, Санкт-Петербурге, Москве и Минске. Сами осужденные отрицали свою вину, настаивали, что дело сфальсифицировано ФСБ, а признательные показания их них выбивали под пытками.

Трех петербургских фигурантов дела «Сети» задержали позднее, в 2018 году. Среди них был Игорь Шишкин, заключивший сделку со следствием. Его признательные показания легли в основу дела. Позднее, после выхода из колонии и отъезда из России, Шишкин рассказал о выбивании показаний под пытками после задержания. Ранее, по его словам, он не сообщал о пытках со стороны силовиков, так как заключил сделку со следствием.

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