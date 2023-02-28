В аэропорту Еревана задержан Никита Каменский: в России его обвиняют в вандализме за антивоенные граффити

Россиянин Никита Каменский, по сообщению пресс-службы МВД Армении, находится в розыске по статье о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). Он задержан в аэропорту «Звартноц» (Ереван, Армения) после прибытия рейса Стамбул-Ереван. Каменский находится в отделе полиции.

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«28 февраля после прибытия рейса Стамбул-Ереван, 31-летний гражданин России Никита К. был обнаружен в аэропорту, задержан и доставлен в линейный отдел полиции», — говорится в пресс-релизе полиции Армении.

В качестве примечания в тексте релиза МВД Армении напоминает о презумпции невиновности обвиняемого, пока иное не будет доказано судом Армении.

Уголовное дело о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК) против Каменского возбуждено в июле 2022 года в Москве из-за антивоенных надписей в районе станции метро «Тимирязевская».

Он был допрошен в качестве подозреваемого и против него был составлен протокол по статьям о «дискредитации российской армии» и мелком хулиганстве. (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП и ч. 1 ст. 20.1 КоАП соответственно — RFI).

После того, как акстивист покинул Россию, 12 июля 2022 года в его квартире был проведен обыск, а зимой, 8 декабря, МВД РФ объявило его в розыск. С Каменского взята подписка о невыезде.

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