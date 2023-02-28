Минобороны РФ: воздушное пространство над Петербургом и Ленинградской областью закрывали из-за учений

Российский аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостанавливает все рейсы из-за учений, 28 февраля 2023 года

По данным сервиса Flightradar24, в небе над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью утром во вторник не было самолетов. Позднее, правительство Санкт-Петербурга подтвердило временное закрытие аэропорта Пулково без указания причин. Через час после возобновления полетов Министерство обороны России заявило, что проводило учения по противовоздушной обороне с участием самолетов-перехватчиков.

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Российские СМИ утром во вторник сообщили о закрытии воздушного пространства и введении плана «Ковер» (мера, вводимая при незаконном пересечении границы, а также при появлении неопознанных летающих объектов — RFI).

Позднее появились сообщения о закрытии воздушного пространства в радиусе 200 км вокруг аэропорта «Пулково»(г. Санкт-Петербург). По данным телеграм-канала 112 в воздух были подняты военные самолеты.

По данным властей Санкт-Петербурга, аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял самолеты. Причину правительство города не указало.

Также, издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники в Смольном сообщило об обнаружении НЛО в 160–200 км от Петербурга и поднятии в воздух истребителей. По данным телеграм-канала 112, неопознанный летающий объект похож на большой беспилотник, а истребители, поднятые в небо — Су-35 и МиГ-31.

Позднее городские власти заявили, что полеты возобновились, а временный запрет на использование воздушного пространства в радиусе 200 километров от Пулково снят к 12:00 по местному времени (09:00 GMT).

В заявлении, опубликованном примерно через час после возобновления полетов, министерство обороны России сообщило, что в западном воздушном пространстве страны проводились учения, в ходе которых были задействованы истребители.

«В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации» — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

«В практической части тренировки были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя», — заявило минобороны.

К 12:00 по местному времени самолеты возобновили посадку и взлет в аэропорту Санкт-Петербурга.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался комментировать причины часового перерыва, но сказал, что президент Владимир Путин был полностью проинформирован о ситуации.

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