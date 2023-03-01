Володин «с коллегами» внесли поправки в УК и КоАП об ответственности за «дискредитацию участников СВО»

Предусмотренное наказание начинается со штрафов (до 5 млн рублей) вплоть до 15 лет лишения свободы. По словам Володина, все чтения законопроекта должны пройти со 2 по 14 марта.

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Вячеслав Володин заявил, что это «защитит» воюющих в рядах российской армии во время ее агрессивного вторжения в Украину.

«Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы», — написал председатель Госдумы в своем телеграм-канале.

Предусмотренное наказание начинается со штрафов (до 5 млн рублей) вплоть до 15 лет лишения свободы. По словам Володина, все чтения законопроекта должны пройти со 2 по 14 марта.

По данным «ОВД-Инфо», после введения военной цензуры в России российские прокуроры уже возбудили более 5800 дел против людей за дискредитацию вооруженных сил, а власти также использовали законы о распространении ложной информации для вынесения длительных тюремных приговоров давним критикам Кремля.

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