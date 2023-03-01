Президент РФ подписал закон об окончательном выходе России из договоров Совета Европы

28 февраля президент России подписал закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы. Таким образом, Владимир Путин полностью выводит Россию из периметра действия Устава Совета Европы, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской социальной хартии и еще 18 правозащитных документов.

Реклама Читать далее

Официальная публикация в России закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы стала последним шагом в процессе разрыва связей Москвы с организацией, способствующей сотрудничеству в области защиты стандартов права, прав и свобод человека и гражданина .

Федеральный закон от 28.02.2023 № 43-ФЗ "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" © pravo.gov.ru

Российский закон опубликован практически через год после исключения из этой организации России, напавшей на Украину, единогласным голосованием представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 16 марта 2022 года (эта инстанция состоит из представителей парламентов всех государств-членов Совета Европы). Решение о немедленном выводе России из Совета Европы за «грубые нарушения Устава Совета Европы, несовместимые со статусом государства-члена» и невыполнение «своих обязательств перед Советом Европы» в тот же день валидировал Комитет министров Совета Европы

Позже, в сентябре прошлого года, Российская Федерация вышла из Европейской конвенции о правах человека, которую она ратифицировала в 1998 году. Однако в публикации на сайте Совета Европы уточняется, что «Европейский суд по правам человека по-прежнему компетентен рассматривать жалобы против России, касающиеся действий или бездействия, которые могут представлять собой нарушение Европейской конвенции о правах человека, при условии, что они имели место до 16 сентября 2022 года».

По данным Института права и публичной политики, за 24 года членства России в СЕ Европейский суд по правам человека признал Россию нарушителем конвенции более 3 тысяч раз. Иначе говоря, каждое восьмое постановление, вынесенное ЕСПЧ за четверть века, касалось нарушений права в России.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться