«Молниеносное» второе чтение: Госдума одобрила уголовное наказание за «дискредитацию» бойцов «добровольческих формирований»

О внесении поправок в статьи военной цензуры о «фейках» и «дискредитации» российской армии в среду, 1 марта, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале, заявив, что второе чтение состоится 2 марта. Тем не менее, на повестке дня Госдумы такой законопроект не стоял. Согласно сообщению Володина, поправки должны расширить ответственность: теперь нормы статей о «фейках» и «дискредитации» будут распространяться не только на российскую армию и Росгвардию, но и на «добровольческие формирования, организации или лица», которые оказывают «содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ». Например, на ЧВК Вагнера.

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Правозащитник и глава международной ассоциации «Агора» Павел Чиков, отметил, что рассмотрение Госдумой сразу «может быть только если новые составы преступлений уже по сложившейся традиции внесены в виде поправок в какой-то ранее внесенный законопроект. Ничего подобного на сайте Госдумы на данный момент нет».

Правозащитник также отмечает, что речь идет о новых особо тяжких преступлениях.

Поправки внесены в статью 20.3.3 КоАП («дискредитация»), по которой наказание остается прежним: штрафы до 100 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч — для должностных лиц и до миллиона — для юрлиц.

В Уголовном кодексе они коснулись ст. 207.3 («фейки») и ст. 280.3 («дискредитация»). В обеих статьях УК изменили максимальное наказание, предусмотренное частью 1, то есть за совершение преступления без отягчающих обстоятельств — до пяти лет лишения свободы, — отмечает Медуза.

По словам Павла Чикова, «публичные негативные высказывания про ЧВК Вагнер смогут теперь быть основанием для преследования. Пока в подавляющем большинстве дискредитацией полиция и суды считают просто антивоенные высказывания».

Однако административная ответственность у человека может быть на фразу „нет войне“, а уголовная — за критику Евгения Пригожина. В предлагаемом виде статья это позволяет,

— отмечает правозащитник в своем телеграм-канале.

«Пригожинские поправки»

Глава наемнической группы Вагнера Евгений Пригожин немедленно отреагировал на внесение этой законотворческой инициативы, призвав Вячеслава Володина снять распространение действия на высшие командные составы «добровольческих объединений» и минобороны РФ. По его словам, это помешает «публичной и конструктивной критике» их действий и «гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий». По всей видимости, это, в главной степени, касается вопросов обеспечения боеприпасами «добровольческих формирований», об отсутствии которых Пригожин, в частности, заявил на прошлой неделе.

«Но вот про использование кувалды скоро ничего нельзя будет написать без риска уголовки. Будем следить за практикой», — отметил Павел Чиков.

Письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину от главы ЧВК Вагнера, 1 марта 2023 года © Пресс-служба компании «Конкорд»

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