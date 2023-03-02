«Российская республика» в Варшаве: в Польше прошел Второй Съезд российских депутатов

репортаж

Польша – В конце февраля, в преддверии первой годовщины начала полномасштабного российского вторжения в Украину в Польше прошел второй «Съезд народных депутатов России», организованный политиком Ильей Пономаревым. Участники съезда, претендующего на роль парламента переходного периода, выбирали новое название для России, обсуждали будущую Конституцию и первые законы еще несуществующего государства. Специальный корреспондент Русской службы RFI поговорил с делегатами съезда о том, какой они видят Россию будущего.

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Итоги съезда

Съезд проходил с 20 по 23 февраля в одном из бизнес-центров в центре Варшавы. В мероприятии принимали участие делегаты, избравшиеся когда-либо за последние 30 лет в российские представительные и законодательные органы власти (от муниципальных депутатов до сенаторов), а также доизбранные на первом съезде политэмигранты, как, например, лидер движения «Говорите громче» Андрей Сидельников или бывший советник Путина Андрей Илларионов.

В работе съезда участвовали 76 делегатов, из них 38 человек — очно, остальные — в Zoom. Как неоднократно подчеркивали организаторы, за этих 76 делегатов когда-то проголосовали в общей сложности пять миллионов российских избирателей в 36 регионах. Примерно пропорционально они представляли три уровня законодательной власти — федеральный, региональный и муниципальный. Проверить все эти данные было сложно, так как имена некоторых онлайн-участников даже не оглашались публично. На экране были видны только их инициалы.

Тем не менее, за четыре дня работы съезда его участники успели обсудить законы о люстрации и об амнистии, акты о мире и о свободе слова, принять первую главу Конституции, а также выбрать новое название для России. Отменив Российскую Федерацию одним из актов, съезду пришлось выбирать новое название для страны. Оставить просто «Россия» некоторые делегаты посчитали токсичным. Федеративная Республика Россия показалась калькой с ФРГ. Остановились на варианте Российская Республика, где «республика» должна символизировать отказ от имперскости России.

Переходный период в постпутинской России должен занять, по мнению участников съезда, два года. За это время необходимо провести выборы в органы местного самоуправления. Любая другая политическая активность, в том числе деятельность политических партий, на время переходного периода будет приостановлена. Некоторые документы было решено оставить для доработки и вернуться к их рассмотрению на следующем съезде, который планируют провести уже в июне-июле. Организаторы надеются, что число участников съезда к тому времени удвоится.

«Мы верим в то, что путинский режим потерпит военное поражение, после чего власть в стране сменится, — отвечает на вопрос о том, как и при каких условиях все эти законодательные инициативы будут воплощены, идейный вдохновитель съезда Илья Пономарев. — Мы считаем себя частью международной антипутинской коалиции, мы коммуницируем с лидером этой коалиции — Украиной, и хотим, чтобы парламент Украины признал нас как парламент. Мы хотим, чтобы в таком же качестве нас признали парламенты других стран, которые входят в группу „Рамштайн“, и будем делать все для того, чтобы это произошло как можно скорее».

«Выжженное поле оппозиции»

Галина Фильченко — муниципальный депутат из Москвы, в отличие от многих делегатов съезда, давно живущих в вынужденной эмиграции, приехала в Варшаву непосредственно из России. Уже во время войны, осенью 2022-го, Фильченко выдвигалась на выборы в Госдуму от партии «Яблоко», однако ее не зарегистрировали.

Об участии в съезде

«До этого съезда я являлась муниципальным депутатом Тверского округа города Москвы, пыталась участвовать в выборах в Госдуму в 2022 году, но была признана „соучастницей экстремистской организации“ Навального, то есть была лишена пассивного избирательного права и не смогла даже участвовать в выборах. Учитывая политическую ситуацию в нашей стране после вторжения России в Украину, когда все активные политики, муниципальные депутаты были лишены возможности выражать свое мнение и были вынуждены уехать за границу, площадка Съезда народных депутатов стала для меня возможностью продолжить общественно-политическую деятельность.

О будущем России

Ситуация все хуже и хуже. Почти все подписанты последнего обращения бывших и действующих депутатов против Путина были вынуждены покинуть страну. Выжженное поле оппозиции.

Многие совсем недавно приехали вместе со мной из Москвы, поэтому мы в курсе того, что происходит. После первого съезда я постаралась соблюсти максимально возможные меры безопасности, вернулась [в Россию] не сразу, а через некоторое время. Но [после этого съезда] я возвращаться в Россию не собираюсь. Как только будет возможность, естественно, мы все вернемся».

«Люди поймут, а преступники понесут наказание»

Алексей Черемушкин — бывший мэр города Куровской Калужской области в 2012 году, спасаясь от уголовного преследования, получил убежище во Франции.

О съезде

«Путинский режим кончится в ближайшее время. Никто из политологов или экспертов не может прогнозировать когда именно, но то, что он кончится, совершенно очевидно. Наша задача сегодня — сформировать новые государственные институты власти в постпутинский период, чтобы учесть интересы всех народов России, чтобы прекратить эту кровавую войну, вывести войска из Украины, и дальше уже — [выплатить] репарации за нанесенный ущерб соседнему государству, построить новую политическую систему, провести новые выборы.

Оппозиция загнана под ковер, не имеет своего рупора, чтобы нести мнение тех миллионов людей, которых не слышит путинский режим. Задача нашего съезда — представлять и тех людей, которые в России, и тех, которые уехали. Это миллионы. Люди присоединяются к нам, чтобы выработать общее видение будущего России. Вопрос «что будет после Путина?» волнует многих и в самой России, и здесь на Западе. Мы на этот вопрос отвечаем: после Путина убудет люстрация, правительство переходного периода и администрация переходного периода, которые будут формироваться на основе норм международного права.

О будущем России

Я в свое время был председателем Центральной ревизионной комиссии Социал-демократической партии России, которую возглавлял Михаил Горбачев. Он, кстати, считал, что у России должен быть социал-демократический путь развития, что это европейский путь. Сегодня Россия свернула с этого пути. У Горбачева была замечательная фраза: «Процесс пошел». Мы выбрали эту модель, подняли этот флаг, это знамя. Да, нас пока что около ста, но ведь на нас смотрят тысячи и миллионы. Если есть здоровая идея, она обязательно взрастет и даст плоды. Я считаю, что наш съезд — это та здоровая политическая модель, которая будет расти и сможет формировать демократическую повестку новой постпутинской России.

Я думаю, что Россия будет на месте, она никуда не денется. Россия — большая страна, с историей, где живет много народов. Конечно, Россия — в нас. Да, мы тоже несем коллективную ответственность за то, что путинский режим творит в Украине, за преступления. Как сознательные граждане своей страны, мы должны привлечь военных преступников к уголовной ответственности, провести люстрацию и дальше строить наше новое государство.

В Калуге, где я родился и вырос, есть новая волна беженцев, в том числе тех, кто попал под каток политических репрессий за свою антивоенную позицию. За последний год из Калуги и Калужской области уехали сотни и сотни людей, которых я знаю. Конечно, калужане тоже гибнут на этой неправедной войне, и часть людей начинают это понимать. Однако там [работает] мощная пропаганда. Я думаю, что когда будет решение суда, когда будут предъявлены доказательства военных преступлений, люди поймут и откроют глаза, а преступники будут осуждены и понесут наказание».

«Прекрасная Россия будущего» порождает завышенные ожидания

Одной из причин для критики съезда в оппозиционных кругах было участие в нем националистов. Помимо пресс-секретаря съезда Алексея Барановского (бывшего координатора националистического движения «Русский вердикт», друга Евгении Хасис и Никиты Тихонова, осужденных за убийство адвоката Стаса Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой), одним из самых активных делегатов съезда оказался русский националист Василий Крюков.

Василий Крюков — экс-депутат горсовета Ижевска, получивший убежище в Германии после того, как в России в 2011 году против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в разжигании ненависти.

По словам самого Крюкова, против его участия в съезде высказывались некоторые организаторы, однако по формальным критериям, причин для его недопуска не было.

О съезде

«Что такое депутатский корпус в России всех уровней? Это Госдума, законодательные собрания местного самоуправления, это порядка 70–80 тысяч человек только в текущий момент, без учета того, кто там сменялся. Это большая армия людей, которые в Лужники все не влезут. Поэтому число участников [съезда], я считаю, должно быть больше. Но это благие пожелания. А вообще нужно работать с людьми, которые проходят по критериям, которые желают в этом участвовать. И я, кстати, над этим поработал. На первом съезде было два участника из Удмуртии. Я привлек еще двоих, теперь нас стало уже четверо. А есть целые регионы, которые здесь не представлены. Поэтому репрезентативность этого органа хромает.

Русский националист в Удмуртии

Я из Удмуртии, а мама у меня немка, так что, вы знаете, я не страдаю комплексом национальной исключительности. Я люблю, уважаю и ценю национальное разнообразие России. При этом, конечно, я понимаю, что у каждого народа, у каждой нации есть свои неотъемлемые права, нуждающиеся в протекции. Столица Удмуртии, город Ижевск, всегда был русским городом. На сегодняшний день в нем только порядка 17% жителей — представители титульной нации. Мне бы вообще хотелось, чтобы эта территория вышла из состава Удмуртии и составила отдельный субъект. Удмурты в некоторых муниципалитетах являются четвертой по численности этнической группой. И принудительно заставлять детей в Сарапуле (третий по численности город Удмуртии — RFI) изучать удмуртский язык — это глупость. А в каком-нибудь удмуртском селе, может быть, правильно, чтобы преподавание в школе вообще полностью было на удмуртском языке.

Россия будущего

Россия будущего — это нормальная восточно-европейская страна, примерно как Польша. В Польше мне нравится и правящая партия, и ее идеология, и роль религии, и роль костела в жизни общества. Я бы хотел, чтобы в России было бы так же, без каких-то резких скачков.

На нашем замечательном съезде принимаются законы, которые не совсем соответствуют политическим требованиям русского народа. Меня лично интересуют другие вопросы, и у меня есть несколько [законопроектов], которые, если мне хватит сил, я внесу на следующем съезде. В частности, закон о политической реабилитации немцев Поволжья, воссоздание административной единицы — Республики немцев Поволжья. Это последний не реабилитированный народ. Я считаю, необходимо также разработать и принять некий масштабный закон о социально-политической реабилитации русского народа. Главная разрушающая сила коммунистического режима была направлена на подавление русского народа.

Крым после проигранной войны придется, безусловно, вернуть. Мы все знаем, что он был присоединен к Российской империи при Екатерине. Там до сих пор проживает значительное русское население. Возможно, если политика велась бы другими методами, какое-то воссоединение было бы логичным. Но сейчас это уже прошедший этап и досужие разговоры. Мы находимся в определенной политической реальности, которая заключается в том, что война будет проиграна и Крым окончательно станет украинским».

«Почему эти народные депутаты у народа не спросили свой мандат»

Несмотря на заявление Ильи Пономарева о том, что съезд готов стать платформой для сотрудничества всех россиян, выступающих против Путина и российского вторжения в Украину, объединить оппозицию в изгнании пока не получилось. Идея съезда экс-депутатов сразу подверглась критике в оппозиционных кругах. Свое обращение по этому поводу выпустила «Лига свободных наций», объединяющая национальные движения республик России, соратники Навального, в том числе эмигрировавшие оппозиционные депутаты, также проигнорировали съезд. Заявление против съезда опубликовали объединения российской оппозиции в самой Польше.

«Участники „Съезда“ наделяют себя псевдолегитимностью и оправдывают ее победами на прежних выборах. Однако многие сильные оппозиционные кандидаты (в частности, Иван Жданов, Владимир Милов и Любовь Соболь) никогда не допускались до участия в выборах в России. Таким образом, во-первых, мы ставим под сомнение, что участники „Съезда“ могли бы одержать победу на честных выборах; во-вторых, мы считаем, что за продолжительное время, прошедшее с момента их избрания, их электоральный потенциал изменился», — говорится в заявлении организации Russians against the war (Polska), под которым подписались и другие антивоенные российские сообщества Польши.

Активист нижегородской ячейки «Яблока» Олег Родин, переехавший из-за войны в Варшаву, теперь руководит местным отделением проекта «Ковчег», поддерживающего антивоенных эмигрантов из России. Идеи съезда он не разделяет из-за одобрения делегатами силовых методов борьбы, и считает полезным сосредоточить усилия на антивоенной агитации россиян.

«Как организация „Ковчег“ не подписывался [под заявлением против съезда], поэтому я могу выразить только свое личное мнение, — объясняет Родин. — Я не поддерживаю такие радикальные меры, которые предлагает Илья Пономарев. Не поддерживаю вооруженную борьбу, потому что террористические акты могут привести к жертвам среди гражданских. Этот съезд несостоятелен, потому что люди его не признают. Они говорят: „а почему эти народные депутаты у народа не спросили свой мандат?“. Мы должны поддерживать тех, кто сейчас находится в России, пытаться помогать политзаключенным. Из-за границы можно, например, вести антивоенную агитацию среди населения, потому что соцсети до сих пор открыты».

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