Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы ухудшилось после водворения его в карцер

21 февраля оппозиционный политик, находящийся в московском следственном изоляторе “Водник” (СИЗО №5), был помещен в карцер. Основанием для его перевода в строгие условия содержания для руководства СИЗО стало то, что он занимал спальное место после объявления отбоя, – сообщил его адвокат Вадим Прохоров. На 3-й день после помещения в карцер Кара-Мурза начал терять чувствительность ступней.

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По словам Вадима Прохорова, онемение конечностей связано с условиями карцера и, в основном, с последствиями отравления политика в 2015-м и 2017-м годах.

«После нескольких дней пребывания в карцере у Владимира возобновилось онемение ступней, которое на настоящий момент не прошло. Владимир Кара-Мурза написал соответствующее заявление на имя начальника СИЗО-5 Дмитрия Комнова с просьбой провести обследование у невролога», — говорится в тексте сообщения адвоката политика на его странице в фейсбуке.

По словам Вадима Прохорова, онемение конечностей связано с условиями карцера и, в основном, с последствиями отравления политика в 2015-м и 2017-м годах. В результате у него развилась периферийная полинейропатия — как последствие двух тяжелейших отравлений.

«После нескольких дней пребывания в карцере у Владимира возобновилось онемение ступней, которое на настоящий момент не прошло. Владимир Кара-Мурза написал соответствующее заявление на имя начальника СИЗО-5 Дмитрия Комнова с просьбой провести обследование у невролога», — говорится в тексте сообщения адвоката политика на его странице в фейсбуке.

Против политика возбуждено три уголовных дела

Арестованного по статье за неповиновение полиции на 15 суток в апреле 2022 года, Владимира Кара-Мурзу обвинили по статье о «фейках» про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Обвинение базируется на его выступлении 15 марта перед Палатой представителей штата Аризона (США), во время которого он высказался против войны в Украине. Одновременно с возбуждением уголовного дела Минюст РФ внес Владимира Кара-Мурзу в реестр иностранных агентов.

Второе уголовное дело возбуждено в июле 2022 года об ответственности за осуществление деятельности нежелательной организации: до лета 2021 года он был вице-президентом фонда «Свободная Россия», признанного нежелательным на территории РФ.

По третьему уголовному делу, возбужденному в октябре 2022 года политик и публицист обвиняется в госизмене. Газета «Известия» со ссылкой на свои источники написала, что Кара-Мурза якобы давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб, при этом стоимость его услуг оценивалась в 30 тысяч долларов США в месяц. Максимальное наказание по статье УК о госизмене — 20 лет лишения свободы, — напоминает DW.

В 2022 году Владимир Кара-Мурза удостоен премии Вацлава Гавела, в области прав человека и премии «За мужество» немецкого фонда Axel Springer Stiftung.

Он активно способствовал продвижению «Списка Магницкого» (2012 год, США). В 2015 году был отравлен, затем, отравлен повторно в 2017 году.

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