Константин Сонин: Лучший экономический совет России – закончить войну сегодня

интервью

Почти сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз и США объявили о санкциях. Они включали в себя в том числе заморозку активов высокопоставленных российских чиновников, представителей российской элиты, а также членов их семей. Наблюдается ли какой-то эффект от этих санкций спустя год, как отразится неизбежная выплата репараций на экономике России и как может сказаться на ее будущем демилитаризация — об этом Русская служба RFI поговорила с экономистом, профессором Чикагского университета Константином Сониным.

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RFI: Год назад были введены санкции. Насколько они оказались эффективными?

Константин Сонин: На этот вопрос непросто ответить, потому что помимо санкций есть непосредственно последствия войны и, возможно, они для российской экономики более серьезные, чем сами санкции. Тем не менее можно сказать, что уже принятые пакеты сыграли свою роль. Конечно, вначале, когда санкции только вводились, были и завышенные ожидания, и иллюзия у некоторых людей (не у экономистов), что санкции могут привести к какому-то резкому изменению. Этого не случилось, но тем не менее санкции осложняют работу российской экономики, работу российской военной машины, они помогают уменьшать количество бомб, которые падают на украинские города, и танков, которые ездят по украинским дорогам.

Помимо персон, которые попали под санкции, они были введены против корпораций и даже целых отраслей. Но не всех. Есть довольно парадоксальные примеры, когда руководители и владельцы под санкциями, а сами предприятия в списки не попали. С чем это может быть связано?

Страны, которые накладывают санкции, — демократические. В них вопросы решаются не волей одного человека, а, как правило, через демократический процесс. Соответственно, для каждого пакета должна быть некая политическая база, должно быть парламентское большинство или большинство администрации соответствующего главы государства. В некоторых отраслях, где не так сильны лоббисты, которые пользуются торговлей с Россией, гораздо проще договариваться, в других отраслях это сложнее.

И все же есть одна отрасль, которая вызывает беспокойство, по меньшей мере в Европе. Я имею в виду атомную энергетику, особенно после того, как Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе — оказалась под контролем российской армии. Но против Росатома, кажется, до сих пор не введены санкции. С чем это может быть связано?

Опять-таки это связано с тем, что нет единства по этому поводу. Я так понимаю, что есть страны, в том числе демократические и страны Евросоюза, которые больше зависят от российского атома, чем другие. И вот эти страны (та же Венгрия) не дают наложить жесткие санкции. Но, конечно, они должны быть.

Но в той же Венгрии должны понимать: случись что на АЭС, ветер не будет выбирать, в какую сторону ему подуть…

Политика устроена довольно сложно. Большинство граждан страны не всегда способны хорошо понимать интересы государства. Я бы, например, от той же Венгрии ожидал больших опасений от того, что может произойти в случае, если Россия захватит Украину. Там ведь могут возникнуть проблемы, но тем не менее венгерских граждан это не сильно трогает.

Что касается нефти и газа, главных источников доходов российской экономики, санкции начали действовать только в конце прошлого года — в начале этого. Почему так долго решались? Это снова демократические процессы или все-таки что-то еще?

Понимаете, важно же не только, чтобы граждане даже богатой и сильной страны поддержали санкции. Нужно, чтобы ущерб для этой страны от санкций был не слишком большим. Это удивительно, но, например, та же Германия, которая очень сильно зависела от российского газа в довоенный период, после года войны от российского газа больше не зависит.

А в дальнейшем это как-то скажется на экономике России?

Конечно, скажется! Это плохие новости для российской экономики, потому что европейские рынки потеряны надолго, если не навсегда. Чтобы туда вернуться, потом нужно будет долго и много работать, предлагать дисконт, какие-то выгодные условия. Сейчас, например, Россия в значительной степени переориентировала часть своих продаж нефти и газа на Индию и Китай, но это значит, что российская экономика становится заложником спроса со стороны буквально двух стран. Если сейчас в Китае начнется даже не экономический кризис, а просто многолетняя стагнация (что может случиться с любой страной), то Россия окажется в еще более тяжелом положении.

Если говорить о перспективах после окончания войны, на какой период Россия себя загнала в этот самый кризис?

Это будет зависеть от того, что произойдет в России, какой режим придет на смену путинскому.

Нынешняя изоляция в значительной степени вызвана войной, но и война вызвана действиями России, то есть это политический выбор. Также и в будущем конфронтация с Западом, изоляция от международной торговли — это может быть выбор.

Может быть, придет в России к власти более ответственное правительство, которое выведет войска из Украины, прекратит войну, но при этом не будет предпринимать достаточных усилий, чтобы интегрироваться в международную торговлю, как, например, в течение десятилетий это делало иранское правительство.

И чем это может грозить?

Будет иранский сценарий, будут десятилетия плохой бедной жизни, когда все талантливые люди уезжают, когда благосостояние не растет, а благами современной цивилизации пользуется только узкая богатая прослойка.

Многие в России считают, что война закончится, санкции быстро отменят. Но, насколько я понимаю, санкции и вводятся не быстро, и отменяются тоже не сразу.

К сожалению, мне кажется, это результат безответственного поведения людей, которые находятся во власти последние 20 лет, результат того, что Путин и его министры болтают. Это приучило людей в России высказываться абсолютно не думая. Они не понимают, в какой степени Россия зависит от импорта в их отдельно взятой конкретной жизни.

Мобильные телефоны, которыми они пользуются, приложения, которые они загружают на эти мобильные телефоны, лекарства, технологии — это все из международной торговли, это все достигнуто за счет того, что в 90-е годы были сделаны огромные усилия по интеграции России в мировую экономику.

Но люди, по существу, говорят, что, если будут опять 90-е годы — это хорошо. Им к психологу надо, а не к экономисту.

Это результат пропаганды?

Я не хочу все сваливать на пропаганду, потому что это оправдывает людей. На мой взгляд, это результат атрофированной привычки думать. Пропаганда хорошо ложится тогда, когда человек сам не пытается читать, понимать, разбираться и думать.

Многие считают, что не слишком ощутимый эффект от действующих санкций был смягчен действиями экономического блока в российском правительстве. Как бы вы оценили это?

Я думаю, что, если бы во главе российского экономического блока были какие-то тупые полковники ФСБ, результат был бы в точности такой же. Они действуют по инерции, делают механические действия, которые перекладывают проблемы на простых людей и на их будущее, но ничего умного, тонкого, экономически грамотного я за этот год не увидел.

Если говорить о политической системе и ее связи с экономикой, что должно произойти в России, чтобы экономика снова начала расти или хотя бы прекратила падение?

Должна прекратиться война. Сейчас неподходящий момент говорить о судьбе России, и даже как-то немножко глупо думать про реформы, оптимальную политику, потому что нужно прежде всего закончить войну, вывести войска с территории Украины, начать переговоры о компенсации ущерба и возвращении на европейские рынки. Это самые первые и необходимые вещи. Пока это не сделано, говорить о чем-то другом бессмысленно. Лучший экономический совет — закончить войну сегодня.

Вероятно, после войны России придется платить репарации. Насколько это неизбежно?

Я думаю, это неизбежный процесс. Другое дело, что он может быть растянут. Можно, как Иран, не возвращаться в мировое сообщество — и тогда не компенсировать ущерб Украине.

Но мне кажется, что это вещь, которую не нужно бояться, потому что основной ущерб, который наносится России, он наносится войной и изоляцией. Если это прекращается, то компенсировать ущерб Украине, заплатить репарации можно будет из плюса, из того выигрыша, который создастся, когда прекратится война, когда снова начнется международная торговля.

Взять конкретный пример: как только прекратится война, можно будет договориться с европейскими странами о восстановлении продажи газа на условиях, при которых 20–30 процентов дохода будет идти на восстановление Украины. Это будет выгодно всем — и Украине, потому что она будет получать миллиарды долларов каждый год от продажи российского газа, и Европе, потому что российский газ все равно будет дешевле, чем альтернативы, это будет выгодно и России, потому что даже если она будет отдавать 20–30 процентов, 70–80 процентов прибыли будут оставаться. Мне кажется, компенсировать все равно придется.

А опасения того, что Россию в случае поражения могут заставить отказаться от ядерного оружия?

Я не думаю, что Россию кто-то может заставить отказаться от ядерного оружия. Если уж слабую маленькую никому не нужную Северную Корею не могут заставить отказаться от него, то как это может работать в отношении огромной страны с большим количеством ядерного оружия? Но, в принципе, я думаю, что России будет выгодно отказаться от излишней милитаризации, слишком большого количества вооружений. Ясно, что она в последние десятилетия тратила слишком много денег на вооружение, в том числе на ядерные силы, гораздо больше, чем нужно было.

Это деньги, отнятые от уровня жизни людей, от качества жизни, от домов, от дорог, от машин, от здоровья, от продолжительности жизни.

России, конечно, будет лучше, если деньги будут идти не на бессмысленные танки и ракеты, а на качество жизни.

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