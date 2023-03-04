«Где-то там, в уже нереальной для нас Москве, испустил последнее дыхание кровавый идол века», — описывает в «Крутом маршруте» Евгения Гинзбург чувства, которые испытали узники ГУЛАГа при известии о смерти Сталина. Семьдесят лет спустя что означает эта дата для жителей России? На вопросы Русской службы RFI отвечает историк, сотрудник общества «Мемориал» Сергей Бондаренко.

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RFI: Сталин умер 70 лет назад. Что для нас сегодня означает эта дата? Ведь сталинизм, как мы видим, жив.

Сергей Бондаренко: В 2023 году я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Думаю, многие сейчас вообще не помнят об этой дате. Посмотрим, какие церемонии будут проходить 5 марта. Обычно какая-то кучка не коммунистов даже, а сталинистов ходят, кладут цветы на его могилу, и все. Повестка у них небольшая. И наоборот, есть более заметное обратное движение тех, для чьих близких это было днем начала освобождения. Я работаю в «Мемориале» и встречал много людей, которые говорили, как их жизнь после этого изменилась к лучшему.

Помните эту фотографию — 1953 год, кафе где-то в Америке приглашает отпраздновать смерть Сталина бесплатным борщом? Многие надеются, что скоро у нас будет новое пятое марта. Сталинская смерть не закончила сталинизм, он существовал и после, но когда абсолютный диктатор умирает, это всегда облегчение.

Можно ли сравнить сталинизм и путинизм? Путин неоднократно высказывался на тему Сталина. Например, заявил, что Ленин, Сталин и Николай II сделали Россию великой державой, назвал его «масштабной», «сложной» фигурой. Значит ли это что он или его окружение ведут нас к ресталинизации?

Ресталинизация в разных формах идет уже лет двадцать. Но сейчас все гораздо хуже — мы переживаем войну, внутренний и внешний террор. Сталинизм и путинизм — не одно и то же, но их, на мой взгляд, можно и нужно сравнивать — это помогает лучше видеть многие вещи. Разный контекст, разные ситуации, но сравнение позволяет видеть, как работают эти механизмы. Не знаю, понимает ли Путин, о каком Сталине он говорит. Вообще то, что думает Путин — это вопрос психологии (а зачастую и психиатрии), а не истории. К реальному Сталину это не имеет никакого отношения.

Сегодняшний Сталин — это же во многом Сталин времен Брежнева. Люди поколения Путина представляют его себе по кино времен застоя. Или так, как его им описывали во время их обучения в КГБ. Вот элементы этого образа они и пытаются передавать. Сейчас идет война, времена гораздо страшнее застоя, так что расчехлили Сталина, «победившего в войне». Но многого из Сталина — военачальника не вытащишь, стратег он был невеликий. Но что-то все же стараются вытащить.

Тогда что можно сказать про механизмы репрессий? Они схожи?

Схожи массовость, охват, уровень напряжения в обществе. Не похожи друг на друга идеологические ситуации. Сейчас другой уровень распространения пропаганды, он существенно выше. И другой уровень технологического воздействия, но параллели, конечно, есть.

Можно ли сказать, что сталинский период замалчивается, поэтому никто и не помнит, что в те годы переживала страна?

Он ничуть не замалчивается. Я бы сказал, наоборот, как минимум про войну (Вторую мировую — RFI) вещают из каждого утюга. Другое дело, какая это информация. Еще до начала войны с Украиной «Мемориал» говорил, что дело не в исторической фигуре Сталина как таковой, что мы живем в эпоху неосталинизма, оторванного от исторического опыта. То, что говорится о сталинизме уже никак не связано с исторической наукой. Это басни дедушки Крылова и очень жестокая пропаганда.

Когда (или если) мы все это переживем и будем изучать современный нам период истории, то предметом нашего изучения станет не Сталин, а сегодняшнее отношение к нему и характер российской пропаганды. Если целостно представить современную политику по отношению к Сталину и к прошлому в целом, то картина возникает полностью шизофреническая. Как можно одновременно объявлять святым Николая Второго и прославлять Сталина? Оказалось, что достаточно сказать, что все были великими, потому что олицетворяли собой государство. А государство никогда не ошибается. К истории это отношения не имеет, это работа с массовым сознанием.

И все же, даже с лингвистической точки зрения нас все время тянут назад, в сталинизм. Например, слова «иностранный агент» не звучали бы так ужасно, если бы мы не знали, что они означали в сталинское время.

Израильский историк Игал Халфин несколько лет назад говорил о том, что Путин не повторяет Сталина, а цитирует его. Это разные вещи. То есть это в буквальном смысле постмодернизм, прямая ссылка, напоминание о том, старом контексте, который должен нас напугать. Несколько лет тому назад это представлялось убедительной концепцией, но сейчас все стало страшнее, многие вещи уже ушли из цитирования в реальность, за каждым словом — кровь.

Чего логично ожидать? Неужели вернется ГУЛАГ?

А мне кажется, что ГУЛАГ уже здесь.

Но масштаб посадок все же не такой.

Но ведь и тогда масштаб тоже бывал разным. ГУЛАГ не в статистике посадок, а в характере самой системы. В неправовых арестах, пытках при задержании и в тюрьмах, в том, что происходит с людьми в колониях. Все это уже здесь. Это неогулаговская практика, она базируется на ГУЛАГе и даже географически часто совпадает с ним — многие колонии продолжают функционировать на тех же местах, что и в советское время. Теперешняя система стоит на плечах предыдущей и действует.

Все беспросветно?

Не все. Уровень информированности и возможности видеть и знать — другой. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов недавно сказал, что его издание работает теперь, как когда-то работала «Хроника текущих событий». Мы зачастую ничем не можем помочь. Все, что остается, — наблюдать и протоколировать. Но возможность это делать дает нам шанс на другое будущее.

В Праге 5 марта по случаю 70-летия со дня смерти Сталина и Готвальда «Мемориал», Gulag.cz и Post Bellum организуют мероприятие под названием «Смерть тирана — на следующий день». Программа включает в себя дискуссию с участием экспертов, показ документальных фильмов, демонстрацию архивных материалов, написание писем политзаключенным и многое другое. Ссылка на мероприятие в фейсбуке здесь.

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